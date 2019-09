Na terenu 'neprijatelji', izvan zagrljeni: Franko i Brada sjajni

Posebnu pozornost navijača tijekom Jadranskog derbija bila je na dvojici bivših igrača oba kluba Franka Andrijaševića i Filipa Bradarića. Podsjetimo, obojica su ponikli i napravili prve korake u dresu Hajduka, no najplodniji dio svojih karijera proveli su na Kvarneru, kako zbog toga jer ih je Hajduk morao unovčiti zbog financijskih problema, tako i zbog toga što ih struka bijelih nije vidjela kao dugoročna rješenja.

Obojica su bila dio šampionske momčadi Rijeke koja se prije dvije sezone okitila duplom krunom, obojica su nakon toga krenula u inozemstvo te se ovoga ljeta vratili na posudbe, Andrijašević u Rijeku a Bradarić na Poljud. Sudbina se poigrala tako da su odmah zaigrali jedna protiv drugoga na Rujevici.

Prirodno, na samom predstavljanju veći je pljesak dobio ''domaći'' Franko Andrijašević, dok je Filip Bradarić dočekan i ispraćen pljeskom jednog dijela, ali i zvižducima drugog dijela gledatelja. Stare zasluge su stare zasluge, ali dres ''mrskog rivala'' je nešto preko čega se očito ne prelazi, bez obzira na korektan odnos i stare zasluge.

Uoči izlaska iz ''tunela'' Franko i Filip su se zagrlili i pozdravili, a nakon toga se više nisu poznavali na terenu. Sve je proteklo korektno, čak i nakon žutog kartona koji je Bradarić dobio zbog oštrog starta na Andrijaševiću. Kad bi barem bilo više takvog sportskog rivalstva na obje strane....

Obojica su naravno započela u početnim postavama, Franko na svojoj staroj poziciji povučene špice, a Filip u zadnjoj liniji u paru s Nejašmićem. Prvi je zaprijetio Andrijašević, glavom nakon kornera..., a pred kraj poluvremena i zabio gol na lijep centaršut Lončara.

Ljepši povratak Andrijašević nije mogao poželjeti, nakon gola Rujevica je proključala a gol je proslavljen povicima: ''Fran - ko, Fran - ko...'' Bio je to šesti gol Andrijaševića protiv Hajduka, ni ovoga puta nije slavio..., no to nije spriječilo navijače Hajduka da ga vrijeđaju nakon utakmice. Baš kao ni Armada, ni oni ne prelaze preko toga što je Franko obukao dres ''mrskog neprijatelja''.

Uz gol Andrijašević je pogodio i prečku, i zasluženo nosi epitet igrača utakmice, a Bradariću ostaje utjeha da je bio najbolji u redovima Hajduka te potvrdio da će biti i te kakvo pojačanje za Burićevu momčad.