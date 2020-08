'Da, mislim da sada mogu reći: Ja sam najbolji svih vremena!'

Prvak sam, idem uživati u ostatku ljeta! Nisam imao plan u svakom trenutku meča. Borio sam se instinktivno, pričao je svjetski šampion Stipe Miočić nakon velikog trijumfa

<p>Najbolji na svijetu, opet. Najbolji - svih vremena. Najbolji teškaš u povijesti borilačkih sportova. Najbolji ikad. Najbolji:<b> Stipe Miočić!</b></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Miočiću je obitelj sve</strong></p><p>Nijedan sudac nije imamo ni 1% dvojbe, pobjeda je otišla Hrvatu iz Clevelanda, <strong>Daniel Cormier</strong> u mirovinu je ispraćen porazom. A Stipe nije želio gledati ni dva dana unaprijed:</p><p>- Sljedeća borba i <strong>Francis Ngannou</strong>? Ma ljudi, umoran sam. Ja samo hoću doma! - pričao je Miočić nakon borbe u mikrofon <strong>Joeu Roganu</strong>.</p><p>- Samo jedno mi je u mislima: jedva čekam otići kući, vidjeti i zagrliti svoju kćer. Prvak sam, idem uživati u ostatku ljeta - pričao je Miočić nakon borbe.</p><p>O Cormieru...</p><p>- Ništa me u njegovom načinu borbe nije iznenadilo. Iskreno, čovjek je sjajan borac i želim mu sve najbolje u životu. Bog ga blagoslovio. Bio je sjajan prvak i odličan ambasador ovog sporta. Nemam ama baš ništa protiv njega. Čvrst je lik, vrhunski borac.</p><p>U prethodnoj borbi i pobjedi presudili su udarci u tijelo. Danas?</p><p>- Nisam imao plan u svakom trenutku meča. U određenim trenucima nisam imao pojma što radim! Borio sam se instinktivno - rekao je Miočić nakon trijumfalnog završetka trilogije.</p><p>Sada?</p><p>- Rekao sam vam: biti s obitelji. Proslavit ću rođendan, za tri dana, 19. kolovoza. I uživati u životu - rekao je najveći borac u povijesti neposredno poslije trijumfa.</p><p>Onda je sjeo pred more kamera na press-konferenciji. Prvo pitanje: Mislite li sada da ste najveći ikad?</p><p>- Da, mislim da je tako! Ali meni je najvažnije da sam nešto ostavio iza sebe u ovom sportu i da sam pokazao svojoj kćeri kako se mogu za nju brinuti. To je najvažnije. Dobio sam praktički sve borce u mojoj kategoriji, mogu se boriti s bilo kim. Uživam u ovom sportu, ali najprije se želim odmoriti - pričao je Stipe.</p><p>- Ma sve bih ja riješio još u drugoj rundi da je bilo još samo malo vremena. Bio je Cormier dosta uzdrman (baš kao i u našoj prošloj borbi), ali runda je istekla. Što se ubadanja u oko tiče... Pa i on je mene pogodio u oko u prvoj rundi! Ali znam da nije bilo namjerno kao što ni moj potez nije bio namjeran. To se jednostavno događa! Stvarno ga nisam želio ubosti u oko, ali ne mislim da je to utjecalo na borbu.</p><p>Završno:</p><p>- Od sve tri borbe u ovoj našoj trilogiji sad sam bio fizički najspremniji. Odlično se osjećam i popravio sam dosta stvari u odnosu na prošlu borbu. Za početak: da ne započnem borbu kao idiot, a to se dogodilo prije godinu dana. Zadovoljan sam sa svime što mi se događa, ali to nije samo moja zasluga. Tu je moj tim, moji prijatelji i, naravno: moja obitelj koja mi užasno nedostaje! - rekao je Stipe Miočić.</p><p><strong>The G.O.A.T.</strong> Greatest of all time!</p>