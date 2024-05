Na videoigrici je naučio kako biti trener, sad napušta klub...

Francuski nogometni prvoligaš Reims službeno je obznanio kako će na kraju sezone dužnost trenera prve momčadi napustiti 31-godišnji belgijski stručnjak Will Still. U listopadu 2022. godine Still je došao na poziciju trenera prve momčadi te je time postao najmlađi trener u nekom od klubova Liga petica. S Reimsom je imao valjani ugovor do kraja iduće sezone.

Still je stekao veliku popularnost kada je jednom prilikom izjavio kako mu je nogometna videoigrica Football Manager pomogla na početku trenerske karijere.

FILE PHOTO: Ligue 1 - RC Lens v Stade de Reims | Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

U Reims je došao u ljeto 2021. godine te je na startu radio kao pomoćni trener, a na početku njegove ere prvog trenera Reims je svaku vođenu utakmicu od njegove strane morao plaćati 25.000 eura jer Still nije odmah imao profesionalnu trenersku licencu Europske nogometne organizacije (UEFA).

Od početka je Still s Reimsom ostvarivao vrlo dobre rezultate, a i u aktualnoj sezoni je ispunjen glavni cilj, ostanak u Ligue 1. Trenutačno se Reims nalazi na 11. mjestu ljestvice i tri kola prije kraja je matematički osigurao ostanak.

Uz navedeni sporazumni razlaz Reims nije objavio koji su razlozi rastanka sa Stillom, kao što nije poznato ni gdje će ovaj mladi belgijski stručnjak nastaviti karijeru.