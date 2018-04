Nabrijani James: Od depresije do polufinala protiv svog Reala

Kolumbijac James Rodriguez, glavna zvijezda Svjetskog prvenstva u Brazilu, došao je u Real Madrid 2014. godine za 75 milijuna eura, ali vrlo brzo je bilo jasno da pokraj Modrića, Kroosa i Isca neće uživati veliku minutažu.

U La ligi nastupio je tek 22 puta, prije odlaska na posudbu u Bayern. Ususret utakmice polufinala Lige prvaka između ova dva kluba, trener Bavaraca Jupp Heynckes osvrnuo se na Jamesovo stanje pri dolasku u klub.

Priznao je da mu je poprilično dugo trebalo da ga 'vrati na pravi put' jer je Kolumbijac bio vidno razočaran i depresivan zbog odlaska s Bernabeua:

- Bio je malo depresivan. Brinuo sam se za njega, puno smo pričali, i korak po korak vratilo mu se samopouzdanje. Sada je puno opušteniji.

Zidane: Nemam problem s Jamesom

- Naši navijači uživaju gledajući njega kako igra. Iznad svega, on je fantastičan igrač sa sjajnim pregledom igre. Puno je otvoreniji i daje dojam da se osjeća dobro u Münchenu. Mislim da je to najvažnije.

Polako, ali sigurno, James je postao bitna karika u igri Bavaraca. Nastupio je 21 put, zabio šest golova i dodao 10 asistencija. Jamesov Bayern suočit će se s Real Madridom u srijedu u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka.

Njegov dvogodišnji ugovor o posudbi s prvacima Bundeslige istječe sljedeće ljeto.

O Jamesu je pričao i Zinedine Zidane.

- Nisam htio da ode iz Reala. No razumijem ga, htio je igrati više. Nikad nisam imao problem s njim. I ove godine imam isti problem s igračima koji su na klupi, to je baš zeznut zadatak kad si trener. Sigurno će James biti motiviran, on je sjajan igrač, ali svatko tko misli da imam problem s njim, u krivu je - rekao je Zidane.