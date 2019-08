Nadal je neuništiv: Slomio je Rusa za 35. Masters u karijeri

Španjolski tenisač Rafael Nadal (ATP - 2.) po peti je put u karijeri osvojio naslov pobjednika na Rogers Cupu, kanadskom turniru Masters 1000 serije, nakon što je u nedjeljnom finalu odigranom u Montrealu svladao Rusa Danila Medvjedeva (ATP - 9.) sa 6-3, 6-0 za 70 minuta igre.

Za Medvjedeva je ovo bilo prvo finale na Masters seriji, a Nadalu 51. meč za naslov na Mastersima te ukupno 120. finale u karijeri. Sjajni Španjolac je u Montrealu osvojio rekordni, 35. pobjednički trofej na Masters seriji i 83. naslov u karijeri.

Rafa je do finala gubio samo jedan set i to protiv Fogninija, no ovaj put je špokazao da je u savršenoj formi i da ozbiljno sprema napasti US Open. Rus do finala nije izgubio ni set, a s lakoćom je dobivao i Kačanova, Thiema, Garina. No protiv savršenog Rafe jednostavno nije imao lijeka, niti mu je Španjolac dopustio da se razmaše.

Medvjedev je u devetom finalu u karijeri, a petom u ovoj sezoni, ostao na četiri naslova. Ove je godine u pet finala trijumfirao samo na turniru u Sofiji. No, unatoč porazu Medvjedev će u na novoj ATP ljestvici dostići renking karijere i zasjesti na 8. mjesto.