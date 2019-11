Rafu naživcirao novinar nakon poraza: Šalite se? Ovo je sra*e

Roger Federer do jučer je bio posljednji tenisač koji je u tekućoj godini pobijedio Rafaela Nadala. Ako ste možda zaboravili, napravio je to veliki Švicarac u polufinalu Wimbledona nakon kojega je Nadal sljedeća četiri mjeseca preplovio bez poraza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Doduše, nije se Španjolac previše ni pojavljivao na turnirima, tek triput osvojivši Masters u Montrealu i US Open, odigrao je jedan meč na Laver Cupu, a potom se povukao bez borbe borbe iz polufinala Pariza. To se u statistici ne broji.

Nadalov niz pukao je odmah u prvom nastupu na završnom Mastersu u Londonu, gdje nikad nije pobijedio, a nakon što je Alexanderu Zverevu uzeo tek šest gemova, malo je onih koji misle da će uspjeti i ove godine.

- Zaista me to pitate? Je li ovo neka šala - uzvratio je protupitanjem novinaru koji je htio znati je li nakon nedavnog vjenčanja Nadal koncentriran na tenis.

Novinar je odgovorio da je bio ozbiljan.

- Zaista sam iznenađen što me to pitate. S istom sam djevojkom 15 godina, imam vrlo stabilan, normalan život. Nije bitno to što sada imam prsten na ruci. Hajde da nastavimo dalje s pitanjima jer je ovo bilo sra**e.

Rijetko se Nadal kada uzjapuri, ali malo ozljeda, malo loša igra i najčvršćoj će osobi lagano "zatitrati" živci. Španjolčevi će opet na testu biti u srijedu protiv Daniila Medvedeva koji je iz pete brzine spustio u četvrtu. Ne pobijedi li Nadal, teško će dobiti bitku s Novakom Đokovićem za prvo mjesto...