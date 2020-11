A Nadal se u spomenutoj emisiji osvrnuo i na probleme s ozljedama tijekom proljetne karantene zbog korona virusa.

<p>Nadal nema šanse u postojećim uvjetima, ispalio je <strong>Goran Ivanišević</strong> (49), trener <strong>Novaka Đokovića</strong> (33), uoči finala Roland Garrosa dvojice teniskih velikana prošli mjesec u Parizu i - gadno se prevario.</p><p>Rafa je pomeo Srbina 6-0, 6-2, 7-5 i 13. put podigao trofej na Philippe Chatrieru, a u intervjuu za emisiju "Mi casa es la tuya" osvrnuo se na te tvrdnje proslavljenoga hrvatskog reketa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivanišević i Ćorić na tulumu u Zadru</strong></p><p>- Nisam znao što je Ivanišević govorio jer pokušavam ne čitati ništa prije finala. Ali da sam to pročitao, ne bi me moglo više motivirati. Jasno je da je njegovo samopouzdanje bila pogreška - rekao je Nadal (34).</p><p>Goran se nakon finala, u kojem Đoković nije imao nikakve šanse, u razgovoru za <a href="http://sportklub.rs/Blog/Sasa-Ozmo/a355655-Zec-za-SK-Moja-preambiciozna-izjava-verujem-u-Novaka.html" target="_blank">Sportklub</a> osvrnuo na pogrešnu prognozu.</p><p>- Stvarno sam mislio da je Novak favorit, moje je pravo da vjerujem u svog igrača. Malo sam pretjerao kad sam rekao da Nadal nema šanse, ali tad sam davao prednost Novaku. To je tako, direktno kažem što mislim. Nije ispalo tako i je*iga, što je tu je. Eto, lani sam rekao prije Melbournea da su šanse 50-50 pa ga je Novak razbio. Najlakše je reći ono što je sigurno: bit će što bude, pobijedit će bolji. Nadal je pokazao da to moje mišljenje nije bilo ispravno - rekao je.</p><p>A Nadal se u spomenutoj emisiji osvrnuo i na probleme s ozljedama tijekom proljetne karantene zbog korona virusa.</p><p>- Stanka je bila dobra za moja koljena, ali ne i za stopalo. To je bio pravi nered, tri mjeseca putovao sam u Barcelonu na terapije. Na treninzima se nisam mogao micati, ne sjećam se kako je igrati da te ne boli - rekao je Rafa i dodao:</p><p>- Odigrao sam najbolji meč kad je najviše trebalo. Finale Roland Garrosa je, bez dvojbe, jedan od najboljih finala koje sam odigrao. Uvjeti su išli u korist Đokovića i bio je favorit, ali sve se na kraju odigralo bolje nego što sam mogao zamisliti.</p><p>Boljelo ga je i prošlih godina, razmišljao je i da odustane.</p><p>- Pet mjeseci razmišljao sam o tome da prestanem igrati. Imao sam puno ozljeda 2018., a prošla je godina počela jednako. Jedan dan u šetnji treneru sam rekao da više ne mogu, ali u timu su mi pomogli da donesem najtežu odluku i borim se. Nekoliko mjeseci poslije osvojio sam Roland Garros, US Open i završio kao broj 1 - kaže Rafa.</p>