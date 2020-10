Veliki Rafa u suzama se ispričao Novaku: I ti si mene ovako ubio

<p>Može prvi put doći u svoje najdraže okruženje bez ijednog osvojenog naslova na zemlji, može doći četiri mjeseca kasnije nego inače kada vlada jesensko okruženje, možete promijeniti loptice koje mu ne odgovaraju, možete mu i zatvoriti krov i napraviti dvoranske uvjete koji mu nisu najdraži na svijetu, ma možete mu i poslati protivnika koji u 2020. godini nije izgubio, ali kladiti se protiv <strong>Rafaela Nadala </strong>u finalu Roland Garrosa... E, to je najveća greška koju netko i dalje može napraviti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal i Federer na Instagramu</strong></p><p>Ne, i dalje se nije rodio čovjek koji je pobijedio Nadala u Parizu kada se igra za Trofej mušketira. Novak Đoković, koji je u finale na megdan Španjolcu došao s omjerom 37-1 u ovoj godini (taj jedan poraz bila je diskvalifikacija na US Openu), pa i 14-4 u zadnjih 18 mečeva protiv Rafe, za mnogo je njih trebao biti konačno taj koji će srušiti auru nepobjedivosti Kralja zemlje na Philippe Chatrieru, ali ne. A-a. Nadal ne da (još) i gotovo. Okrugla 100. pobjeda u Parizu u 102 meča, 999. (!) pobjeda u karijeri, 13. Roland Garros i 20. Grand Slam za izjednačavanje s <strong>Rogerom Federerom</strong> na toj svevremenskoj listi. Rekao bi netko da više u takvom čovjeku ne može biti emocija, ali napunile su se suzama Rafine oči još jednom.</p><p>- Osvojiti ovaj turnir znači mi sve. Ne, nisam razmišljao o tom 20. Grand Slamu, koliko ima i Roger, već samo o Roland Garrosu. Ovdje sam prošao najvažnije trenutke u svojoj karijeri - rekao je Nadal ispričavši se Novaku za današnje "masakriranje" (6-0, 6-2, 7-5).</p><p>- Oprosti za danas. U Australiji si ti mene "ubio". Ovo je dio sporta.</p><p>Tada, lanjskog siječnja, Nadal je u Melbourneu skupio osam gemova, danas je Đokoviću dao jedan manje. Definitivno ga nitko nikad nije tako nadigrao kao Nadal u prva dva seta. Tek je u trećem setu meč dobio malo kompetitivnog karaktera, ali ovo danas bila su najbolja poglavlja iz Nadalova teniskog udžbenika. </p><p>- Nevjerojatno je što ti radiš ovdje. Ma ne samo ovdje, nego u cijeloj karijeri. Pokazao si zašto si "Kralj zemlje" - komplimentirao je Đoković svom protivniku koji je u prva dva seta napravio šest neprisiljenih pogrešaka i pritom postao prvi koji je dvaput protiv Srbina osvojio set 6-0. Isto je Nadal napravio prošle godine u Rimu.</p><p>- Nadigrao me bolji igrač danas.</p><p>Đoković je, pak, ostao na 17. najvećih titula, sada tri manje i od Nadala i od Federera. I dok je Roland Garrosa, neće ovo biti konačna brojka za Nadala... Pa tek su mu 34!</p>