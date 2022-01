Idemo Nole!!!!

Kratko, jezgrovito i svima jasno Ivo Karlović (42) iskazao je Twitter porukom podršku Novaku Đokoviću nakon što ga je australski sudac oslobodio iz hotelskog pritvora.

Najbolji svjetski tenisač, po nekima i svih vremena, dobio je dopuštenje za ulazak u Australiju, ali dok čeka da se izjasni ministar za imigraciju, koji mu opet može poništiti vizu, podrška mu stiže iz cijelog (teniskog) svijeta.

Novakov bivši trener i mentor Nikola Pilić (82) rekao je:

- Sve je ovo bilo posve nepotrebno. Australski teniski savez i liječnici dali su mu zeleno svjetlo da igra na Australian Openu i onda se umiješala politika. Da mu sada uskrate vizu, to bi se loše odrazilo na Australiju - rekao je naš teniski stručnjak, koji je Đokovića učio kao tinejdžera, a kasnije ga odveo i do titule osvajača Davis Cupa.

- Osvojiti Australian Open jako je teško, ali Novak je šampion. Ne mogu reći kakve bi mu bile šanse ako nakon svega ovoga nastupi, ali siguran sam da će biti sretan samo ako dođe na teren i zaigra, počne se pripremati za turnir - dodao je Pilić.

Rafael Nadal (35) ponajveći je Đokovićev rival i od početka mu poručuje da se trebao cijepiti i nikakvih problema ne bi bilo. Nakon noćne drame u Melbourneu i puštanja Novaka iz karantene, Španjolac je izjavio:

- Više bih volio da nije ovdje, gledajući situaciju sa sportske strane, ali sud je svoje rekao. Nije bitno slažem li se ja s Đokovićem po pitanju nekih stvari, poštujem odluku suda.

Kevin Rudd, bivši australski premijer, nije štedio riječi u reakciji na oslobađanje Novaka Đokovića. Napao je aktualnog premijera Scotta Morrisona.

- Morrison je izgubio slučaj protiv Đokovića. Totalna nekompetencija! Kao i za bilo što drugo. Da ga nisu htjeli pustiti, zašto bi mu dali vizu da leti tamo? Ovo je bila velika strategija ometanja jer ljude ne mogu testirati - napisao je Rudd na Twitteru.

Bivši izvršni direktor Australian Opena Paul McNamee je naglasio:

- Đoković je na sudu pobijedio nakon što su iznijeli sve dokaze. Poštujmo odluku sudac i preselimo se sada na drugi teren, na kojem se igra sport.

Američki tenisač John Isner (36) je 24. na ATP listi i poručio je:

- Ostalo je samo opet osvojiti trofej i nikad se ne vratiti tamo.

A bivši indijski tenisač Somdev Devvarman (36) naglasio je:

- Novak vs svijet. To smo već vidjeli. Ovo je drugačije. Ako obrani titulu i osvoji 21. Grand Slam, bit će to jedna od najboljih teniskih priča svih vremena.