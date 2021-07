Pored brojnih teniskih postignuća, španjolski tenisač Rafael Nadal (35) može se pohvaliti superluksuznom jahtom vrijednom 5,5 milijuna eura koju je američki časopis Robb Report proglasio najboljom na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nadal nakon Roland Garrosa

Nadalova jahta dugačka je 23 metra i ima motore od 1200 KS koji postižu brzinu od 23 čvora. Riječ je o brodu Sunreef 80 koji je Nadal kupio 2019. godine nakon što je prodao MCY 76 motornu jahtu 'Beethoven'. Španjolskom tenisaču stara je dosadila pa ju je prodao za 2,3 milijuna eura, a nova ljepotica na kojoj može uživati odiše sofisticiranošću i luksuzom.

Sunreef 80 može primiti 12 gostiju, ima četiri kabine za goste i dvije za posadu. Glavna paluba može se personalizirati te uključuje različite mogućnosti korištenja ovisno o broju osoba na njoj. Jahta ima garažu za jet ski, spa bazen, otvorenu kuhinju i bar na palubi. Glavni apartman smješten je na desnoj strani palube te ima 'walk in' ormar, radni kutak, vlastitu kupaonicu s tuš kabinom i rasklopni balkon.

Iako je Forbesu rekao da i dalje nema vremena isploviti s novom jahtom, nikad nije krio koliko je zaljubljen u more.

- Ja sam s otoka i more je dio naših života pa nije tajna da obožavam more. Svaki put kad sam kod kuće na Mallorci idem na more kako bih uživao u brodu. Kad imate vlastiti brod, vi odlučujete kada želite isploviti. Kada za to plaćate, niste u takvoj situaciji. A kada vam je brod vezan ispred kuće, probudite se, doručkujete i kažete: danas želim dan provesti na brodu, na moru. Tako mogu pobjeći od stresa. Za mene je to važno, pomaže mi da obnovim pozitivnu energiju. To je jedna od prednosti koju doista cijenim kod posjedovanja broda. Naravno da nije lako donijeti odluku da brod i doista kupite jer je to vrlo skupo. Ali to je jednostavno dobro za moj privatan život - rekao je Nadal za Forbes.

Zbog bogatog interijera, modernih linija i azurne boje trupa, nije previše iznenađujuće što je Sunreefova jahta, koju je Nadal nazvao 'Velikom bijelom', nedavno osvojila ovu prestižnu titulu.

- Prvo, brod možete prilagođavati i tako ga u potpunosti uskladiti s vlastitim potrebama. Drugo, kada ste usidreni, njegova je stabilnost gotovo nevjerojatna. Možete se opustiti, odspavati, savršeno je. Ponekad nećete ni osjetiti da ste na jahti. Široka je 12 metara. pruža puno mogučnosti jer je vrhunski opremljena, nema čega nema: jet-skijeva, igračaka...-kazao je treći tenisač svijeta kojemu je plovidba omiljeni hobi.

Nadal je u dosadašnjoj karijeri osvojio 20 Grand slam naslova, zlatnu olimpijsku medalju 2008. godine i 30 naslova na Masters 1000 turnirima, a čini se da njegov brod neće ići dalje od okolice Baleara dok ne ode u mirovinu.