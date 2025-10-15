Obavijesti

I DALJE ČEKAJU

Nazire se kraj sage? City se sprema za presudu u slučaju 115 optužbi, mogu ostati bez titula

Piše Jakov Drobnjak,
Nazire se kraj sage? City se sprema za presudu u slučaju 115 optužbi, mogu ostati bez titula
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Stvarno ne vidim da će se protegnuti u 2026. godinu. Jednostavno ne mogu zamisliti da se produži preko ove godine, komentirao je pravni stručnjak Stefan Borson situaciju oko Cityja

Manchester City se u veljači 2023. prvi put suočio sa 115 optužbi zbog navodnog kršenja financijskih pravila Premier lige. Od tada se ništa nije dogodilo i sve se nekako "gura pod tepih", ali sada je klub iz plavog dijela Manchestera savjetovan da se pripremi za uskoro donošenje odluke, piše portal Goal.com. Presuda se očekivala početkom 2025. do čega nije došlo, ai bi uskoro moglo doći do odluke.

Manchester City v Napoli - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Kazne za 115 optužbi mogu biti razne. Moguće je oduzimanje bodova, novčana kazna, ali i u igri je i oduzimanje titula. Ipak, navodi se kako je klub uvjeren da će izbjeći najgori scenarij i najstrože sankcije, a tijekom cijelog postupka City je govorio kako nije bilo nikakvih kršenja pravila. 

- Vrlo je jednostavno. Još uvijek nisu dobili odluku vijeća. Mislim da sada nema pravog izgovora za daljnje odgađanje. Čak i da su bili zauzeti drugim stvarima, a vjerojatno jesu, mislim da bi bilo prilično izvanredno da s njima nije dogovoren nikakav vremenski raspored - rekao je pravni stručnjak za talkSPORT, Stefan Borson te dodao:

- Mislim da je deset mjeseci dovoljno za izradu čak i vrlo detaljne odluke od 400 ili 500 stranica o ovom slučaju i mislim da je ona neizbježna. Znam da sam to već više puta rekao, ali mislio sam da postoji vrlo dobra šansa da će biti objavljena tijekom ove reprezentativne pauze. Stvarno ne vidim da će se protegnuti u 2026. godinu. Jednostavno ne mogu zamisliti da se produži preko ove godine.

Arsenal v Manchester City - Premier League - Emirates Stadium
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Pep Guardiola je prošlog ljeta rekao da će prihvatiti odluku koja bude donesena, a poručio je i da želi da se sve što prije završi. Naglasio je kako želi da se ide na suđenjem pred neovisno vijeće te da se što prije objavi što se zapravo dogodilo. Manchester City je solidno krenuo u novu sezonu Premier lige te je nakon sedam kola na petom mjestu s 13 bodova, tri manje od vodećeg Arsenala.

