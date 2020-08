Nagelsmann ne griješi: Ni Oblak ne može ništa kad zabija Olmo

S desne je strane ubacio Marcel Sabitzer, svi su očekivali loptu na drugu stativu, ali ne i Dani Olmo! Mladi Španjolac je odlično zabio glavom za veliko slavlje u redovima RB Leipziga u osmini finala Lige prvaka

<p>Ne pomaže ni Jan <strong>Oblak </strong>(27) kad je tu nevjerojatni Dani <strong>Olmo </strong>(22)! Nakon što je 'kupio' svoje mjesto u prvih 11 poslije korona krize, dobio je svoju priliku i u četvrtfinalu Lige prvaka te ju odlično iskoristio! Tvrda se utakmica igrala na stadionu Josea Alvelade u Lisabonu, ali onda je zabljesnuo bivši nogometaš Dinama! </p><p>Odlično je ispratio akciju po desnoj strani i ubačaj Marcela <strong>Sabitzera </strong>(26) koji je prema svima trebao završiti na drugoj stativi, no on se odlučio zavrnuti na peterac gdje je utrčao Olmo i odličnim trzajem glavom pogodio desnu stranu Atleticovog gola. Nije tu ništa mogao odlični slovenski golman Jan Oblak! </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zeC-wxGyMYw" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Olmo je napustio Dinamo za 19 milijuna eura plus bonuse ovog siječnja, a u dresu Leipziga je od tada nastupio 13 puta te zabio četiri gola uz jednu asistenciju. Ovo je njegov peti gol u dresu njemačkog kluba.</p><p>Ali to slavlje nije trajalo dugo jer je 20 minuta kasnije iz penala pogodio <strong>Joao Felix</strong> za izjednačenje u Portugalu. Ali uspjeli su se konsolidirati Nijemci te je na kraju zabio Adams za 2-1 i poslao Leipzig u polufinale Lige prvaka! </p>