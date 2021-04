Hansi će otići na kraju sezone. Već postoje ponude Njemačkog nogometnog saveza i on će preuzeti reprezentaciju, a Bayern radi na tome da dovede Juliana Nagelsmanna, rekao je prije desetak dana legendarni nogometaš Bayerna Lothar Matthäus.

I to se upravo sada i događa. Hansi Flick (56) je prije tjedan dana najavio odlazak iz bavarskog velikana na kraju sezone. Nije otkrio razlog, ali svima je jasno da je to rezultat sukoba sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem (43) s kojim je u groznim odnosima jer nema skoro nikakve ovlasti što se tiče transferne politike kluba. Igrače je vijest o njegovom odlasku šokirala, ali klub je stao na loptu i rekao da će razgovarati s Flickom. No to je očito bila priča za javnost.

Sadašnji trener Bayerna želi svim silama otići jer ga navodno čeka mjesto u reprezentaciji nakon odlaska Joachima Löwa, a klub je u međuvremenu našao dostojnog nasljednika za njega, piše Bild. Već neko vrijeme se šuška kako bi trener Leipziga Julian Nagelsmann (33) mogao sjesti na klupu bavarskog velikana, a Bild piše kako je dogovor postignut između ove dvije strane.

Kako ga ugovor s Leipzigom veže do 2023. godine, Bayern će morati posegnuti duboko u džep ako ga želi dovesti. Navodno se cijena kreće oko 25 milijuna eura. Klub iz Münchena je prije 'otimao' igrače iz konkurentskih klubova, a sada je nastavio s trenerima.

Iako je ova priča sve izvjesnija, trener Leipziga je prije tjedan dana sve demantirao.

- Nije bilo nikakvih razgovora ni kontakata. Bayern se nije javio ni meni ni ikome od mojih suradnika.

On se ove sezone s Leipzigom jako dugo borio za naslov s Bayernom. I dalje nije ništa gotovo jer bavarski klub tri kola prije kraja ima sedam bodova više, ali nada je tanka. Već u sljedećem kolu momčad Hansija Flicka može do novog naslova.

Inače, Nagelsmann je jedan od najmlađih trenera u ligama petice. Nogometnu karijeru je mogao prekinuti zbog ozljede pa je odmah prešao na trenersku, što je bio pun pogodak. Hoffenheim je trenirao od 2016. do 2019. godine pa prešao u Leipzig s kojim je prošle sezone bio u polufinalu Lige prvaka.

Ipak, kada Bayern zove, to se ne odbija.