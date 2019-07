Naguravali se na biciklima pa ih izbacili s Tour de Francea...

Dvojica biciklista koja se natječu na Tour de Franceu izbačena su s najpoznatije svjetske utrke zbog sukoba koji je među njima eskalirao u 17. etapi.

Potvrdila je to Međunarodna biciklistička organizacija (UCI), a 'junaci' su Luke Rowe i Tony Martin koji će biti samo gledatelji u ostatku utrke.

Rowe i Martin naguravali su se malo prije cilja etape, bilo je tu i nekih udaraca, ali oni su to negirali.

- Ništa ludo, ništa nasilno... Normalna borba za mjesto na cesti, ni prvi ni posljednji put. Stvarno mi nije jasna odluka sudaca - u čudu je ostao Rowe.

Having rewatched the Martin - Rowe incident in full via Eurosport Player’s raw feed, in the battle for position there’s a small discussion approaching the corner in question between LR and another Jumbo rider. Was that what triggered TM?



Not convinced about the joint DQ, mind. pic.twitter.com/UjQWBF794a