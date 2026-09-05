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TADEJ POGAČAR

Najbolji biciklist na svijetu produljio ugovor s Emiraćanima

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Najbolji biciklist na svijetu produljio ugovor s Emiraćanima
Foto: Garnier Etienne/Reuters
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Slovenski biciklist oporavlja se od teškog pada u kojem je slomio ključnu kost i zadobio potres mozga

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Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar produžio je ugovor s momčadi UAE Emirates-XRG do kraja 2032. godine. Pogačar je nezaobilazni dio momčadi još od 2019. godine te je u proteklih sedam godina osvojio pet naslova pobjednika Tour de Francea uz 26 etapnih pobjeda na Touru, jedan Giro d'Italia uz šest etapa, 13 monumentalnih jednodnevnih utrka te dva naslova svjetskog prvaka.

Zog teškog pada tijekom osme etape ovogodišnje Vuelte prije tjedan kada u kojem je slomio ključnu kost i zadobio potres mozga, Pogačar ove godine više neće nastupati već će se posvetiti oporavku za 2027.

- Od samog početka se u ovoj momčadi osjećam kao kod kuće. S godinama smo rasli zajedno i dijelili nevjerojatne trenutke i zato sam sretan što sam produžio ugovor do 2032. U ovom sportu još uvijek želim ostvariti dosta toga te vjerujem kako sam u pravoj sredini za to - objavio je Pogačar.

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