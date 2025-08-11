Obavijesti

NAGRADA ZA SJAJNE IGRE

Najbolji igrač Ramljak turnira potpisao ugovor s Dinamom

Piše Domagoj Vugrinović,
Najbolji igrač Ramljak turnira potpisao ugovor s Dinamom
Foto: Alen Szabo

Karlo Zulfić (17) je 3. studenoga 2007. u Zagrebu na Trešnjevci, a u ljeto 2022., sa samo četrnaest godina, pridružio se Dinamovoj školi nogometa

Krilni napadač Karlo Zulfić (17), proglašen najboljim igračem ovogodišnjeg međunarodnog juniorskog turnira Mladen Ramljak, potpisao je profesionalni ugovor s Dinamom. Zulfić je bio jedan od glavnih pokretača mlade maksimirske momčadi kojom je ove nedjelje trener Jerko Leko osvojio trofej pobjednika 22. izdanja prestižnoga turnira.

Igra na poziciji desnog krila, a brzim prodorima, driblinzima i preciznim udarcima zadavao je ozbiljne probleme obrani Juventusa. U dvoboju s Manchester Unitedom postigao je gol i dodao asistenciju za plasman u finale. U završnoj utakmici zabio je gol kojim je Dinamo osigurao naslov pobjednika.

OVAKO STOJE STVARI Rijeka prema kladionicama sve dalje od obrane titule, Hajduku jednake šanse, a Dinamo favorit
Rijeka prema kladionicama sve dalje od obrane titule, Hajduku jednake šanse, a Dinamo favorit

Rođen je 3. studenoga 2007. u Zagrebu na Trešnjevci, a u ljeto 2022., sa samo četrnaest godina, pridružio se Dinamovoj školi nogometa. Kao dječak je odlazio na sjevernu tribinu navijati za omiljeni klub. 

"Dragi Karlo, od srca čestitamo na potpisu profesionalnog ugovora i želimo ti puno uspjeha i radosti u plavom dresu", poručili su iz kluba.

