Ženska slalomska utrka na Sljemenu završena je novom pobjedom Slovakinje Petre Vlhove, a za dva dana na redu je muška utrka. Hrvatska će ovoga puta na Sljemenu imati četiri predstavnika, naše boje branit će Filip Zubčić (27), Istok Rodeš (24), Matej Vidović (27) i Samuel Kolega (21). A sva četiri Hrvata spreman su za slalomski pothvat karijere...

- Napokon stiže i Sljeme, osjećaj je uvijek super kada smo tu. Dva dana samo trenirali na Zelenom spustu, brusimo slalomsku formu. Početak sezone za mene je odličan, imam tu pobjedu i postolje iz veleslaloma, na kraju i to 10. mjesto iz Alta Badije. No, ove sam sezone odradio i dva dobra slaloma, došao do tog broja 16 što mi je bilo jako bitno. Jedva čekam nastavak sezone i puno slaloma koji nas očekuju u siječnju - kaže Filip Zubčić, pa nastavlja:

- Ova je sezona dosta naporna, utrke su praktički dan za danom u različitim zemljama. I sada smo imali tri utrke u kratkom roku, to je bila mala priprema i za ovaj dio sezone, vidio sam kako mi se tijelo ponaša, pa sam se sada i dosta odmarao. Samo se nadam da ću odraditi još jednu utrku bez naivnih grešaka, da će to na Sljemenu ispasti dobro.

Zanimljivo, Filip Zubčić nije znao koji mu je ovo nastup na Sljemenu...

- Nisam siguran, mislim da će mi biti četvrti - poručio je Zubčić, pa odmah saznao kako se na domaćoj utrci skijao već sedam puta.

- Uh, tko bi rekao. Znam da mi je najveći uspjeh bilo 15. mjesto, mislim da je to bilo 2015. godine, ali ni to nisam siguran. Ma to mi je i najbolji rezultat uopće u Svjetskom kupu. No, vjerujem da ću ga već sada poboljšati, ako ne već na Sljemenu onda kroz siječanj gdje nas čeka dosta slalomskih utrka.

A koliko vam je čudno skijati bez publike?

- Iskreno, meni nedostaje publika, puno mi je draže skijati kada vas ljudi prate ili navijaju za vas. Danas je nekako sve drugačije, uđete u cilj, a osjećaj je kao da ste na nekoj bezveznoj utrci ili na treningu. Osobno se nadam da će se publika što prije vratiti na skijališta - poručio je Filip Zubčić, pa završio:

- Očekivanja od sljemenske utrke? Ma ne zamaram se rezultatom, samo se želim skijati najbolje kaj mogu, što manje griješiti i onda će sve biti dobro. Svi se mi skijamo za pobjede, ali se uopće ne opterećujem rezultatom. Samo želim dati sve najbolje od sebe, biti zadovoljan poslije trke.

Istok Rodeš u ovu sezonu nije najbolje krenuo...

- Iza mene je jedno 7. mjesto sa Sljemena, a kao Filip ne znam na koliko sam sljemenskih utrka već sudjelovao. Mislim da sam bio 'gore' svaki put od 2012. ili 2013. godine. Nisam idealno ušao u sezonu, imao sam neku sitnu ozljedu prije početka, pa nisam mjesec dana trenirao. Ali, dižem se, pozitivan sam u glavi, vjerujem da će s vremenom to ići samo na bolje - rekao je Istok Rodeš, pa dodao:

- Ma cijela 2020. godina je meni išla nekako kontra svih očekivanja. No, ne brinem se, pozitivan sam i dalje. Sada treba stisnuti zube, samo se tako može doći do vrha. Publika? Prije sezone sam mislio da će to biti veća razlika, ali na prve dvije utrke nisam ni skužio da nema ljudi. A to znači da sam se odmah naviknuo na ovu situaciju. Iskreno, u Madonni i Alta Badiji po ulasku u cilj nisam ni primijetio da nema gledatelja.

Vaša očekivanja od ovogodišnjeg Sljemena?

- Teško mi je to reći, ako kažem da mi je cilj ući među 30., to bi bilo podcjenjivanje mog skijanja. Znam da sam bolji od toga, ali u trenutačnoj situaciji bi volio ući među 30, a onda mi treba samo jedna prava vožnja da vratim 'feeling' i da sve krene pozitivno za mene. A kada sam u TOP 30 onda je sve moguće. Borit ću se koliko mogu, dati sve od sebe, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati - završio je Istok Rodeš.

Matej Vidović ove godine više nije član hrvatske reprezentacije, ali naš skijaš ni ovoga puta ne propušta Sljeme.

- Niti za mene nije sve krenulo idealno, zadovoljan sam kako se skijam, ali to mi ništa nije rezultatski donijelo. U Madonni sam izvukao što sam mogao s brojem koji sam imao, dok mi je jedna greška odnijela sve u Alta Badiji. U dobroj sam formi, pozitivan, spreman na sve. Sljeme je staza koju treba 'gaziti' od starta do cilja, čim izgubiš tempo odmah si u problemima - priča Matej Vidović, pa nastavlja:

- Uh, i ja sam nespreman na pitanje koji će mi ovo biti nastup na Sljemenu. Sedmi ili osmi, haha. Osmi? Dobro je, nisam pogriješio. Meni je kao i Zubi cilj odraditi svoje najbolje skijanje, pa će rezultat doći. Svaki ulazak u drugu vožnju, pogotovo s obzirom na broj, za mene će biti uspjeh, a konačni cilj mi je naravno pobjeda u Svjetskom kupu.

Četvrti hrvatski adut na Sljemenu će biti Samuel Kolega...

- Evo, ja sam siguran, meni je ovo četvrti nastup na Sljemenu. Dobro treniram, u solidnoj sam formi. Zadovoljan sam skijanjem u Alta Badiji, ali sam onda izletio, dok u Madonni nisam dobro skijao. Ma ja još nisam svoju najbolju vožnju s treninga 'prebacio' na neku utrku, to je moj jedini cilj. To već dulje vrijeme priželjkujem, samo odraditi najbolju vožnju bez greške. Ako to mogu na treninzima, mogu i na utrci Svjetskog kupa. A onda će doći i rezultat. Cilj? Što prije ući u drugu vožnju - završio je Kolega.