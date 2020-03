'Najgori Real? Takva bih slavlja potpisao u svakome 'el clasicu'

Bilo je to jedno od najgorih izdanja u kojem sam igrao protiv Reala u prvom poluvremenu na Bernabeuu, rekao je stoper Barce Gerard Pique (33) nakon što je njegova momčad izgubila od Reala na gostujućem terenu 2-0. Pique je bio najbolje ocijenjeni igrač u gostujućoj obrani, a njegov reprezentativni kolega na drugoj strani nije čekao da mu odgovori na prozivke.

- Najgori Real? Poštujem svačije mišljenje, ali potpisao bi da pobjeđujemo u svakom 'el clasicu', a da odigramo tako loše kao što smo odigrali u prvom poluvremenu. Pristup je bio drukčiji u prvom dijelu, dok smo u drugom odlučili napasti - rekao je za AS kapetan Reala Sergio Ramos.

Barceloni je za ostanak na vrhu bio dovoljan i remi, ali ovom je pobjedom Real opet zasjeo na čelo Primere. Do kraja sezone još je 12 utakmica, a 'kraljevi' imaju bod prednosti ispred 'blaugrane'

- Nakon lošijih rezultata, koji je bolji način za krenuti dalje nego pobijediti momčad poput Barcelone? Bila je to jedinstvena prilika u kojoj smo ovisili sami o sebi. Bila su to tri važna boda, ali ima još dosta do kraja. Moramo ostati čvrsto na zemlji - rekao je kapetan 'kraljeva'.

U sljedećem kolu Real ide u goste Betisu, dok Barcelona na domaćem terenu dočekuje Real Sociedad.