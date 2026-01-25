Obavijesti

Najlakše je sada upirati prstom u mlade igrače i greške. Hajduk bi morao pametnije kadrovirati

Piše Tomislav Gabelić,
Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je startao u utakmicu s Istrom sa sedam igrača mlađih od 23 godine, momčadi starom 22.5 godina u prosjeku i dvojcem Skelin - Skoko koji su prvi put započeli utakmicu od srpnja i gostovanja u Tirani....

Hajduk je na otvaranju proljetnog dijela prvenstva na Poljudu kiksao protiv Istre, gosti iz Pule slavili su 1-2 u utakmici u kojoj je Hajduk stvarao i promašivao prilike a Istra s druge strane svoje dvije pretvorila u golove i zasluženo stigla do sva tri boda. 

