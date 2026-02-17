Najljepša priča ZOI-a dolazi iz monoboba! Majka (41) koja vozi za svoje sinove ispisala povijest

Američka bobistica Elana Meyers Taylor šesnaest je godina čekala i na kraju dočekala. U dramatičnoj završnici utrke monoboba na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, 41-godišnja sportašica i majka dvoje djece stigla je do svog prvog olimpijskog zlata. Pobjedom je ne samo ispunila osobni san, već se upisala u povijest američkog i svjetskog sporta, izjednačivši rekord legendarne Bonnie Blair i postavši najstarija osvajačica zlatne medalje u individualnom sportu na Zimskim igrama.

Pokretanje videa... 04:07 Gledatelji stižu na San Siro na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara | Video: 24sata/Reuters

Drama u Cortini za povijesno zlato

Uoči posljednje, četvrte vožnje, Meyers Taylor bila je na drugom mjestu, s 0,15 sekundi zaostatka za vodećom Njemicom Laurom Nolte. Odvozila je čistu i brzu vožnju, prešla ciljnu liniju i preuzela vodstvo s ukupnim vremenom 3:57,93. Pritisak je bio na Nolte, koja je u svojoj posljednjoj vožnji napravila nekoliko manjih pogrešaka na vrhu staze, što ju je koštalo dragocjenih stotinki.

Kada je semafor pokazao da je Njemica zaostala za samo četiri stotinke sekunde (3:57,97), Elana Meyers Taylor pala je na koljena u suzama radosnicama, okružena suprugom Nicom i njihovim sinovima, Nicom i Noahom. Slavlju se pridružila i njezina sunarodnjakinja i velika suparnica Kaillie Humphries, koja je osvojila broncu, upotpunivši sliku majki na pobjedničkom postolju.

​- Još uvijek ne mogu vjerovati. Nadrealno je - izjavila je vidno emotivna nakon utrke.

Foto: Annegret Hilse

Starija i brža nego ikad

Pobjeda Elane Meyers Taylor pomaknula je granice u svijetu zimskih sportova. Sa 41 godinom postala je najstarija sportašica koja je osvojila pojedinačnu zlatnu olimpijsku medalju. Njezin nadimak među kolegama je "E-Money", jer je poznata po tome da je najbolja kad je pritisak najveći, što je u Cortini i dokazala.

​- Nitko pri zdravoj pameti ne bi rekao: 'Hej, 41-godišnja žena imat će šansu za još jednu olimpijsku medalju u sportu brzine i snage.' Želim da moja djeca znaju da su ljudi njihovoj mami govorili da se to ne može dogoditi, a ona je svejedno pokušala.

Ovo joj je bila ukupno šesta olimpijska medalja (jedno zlato, tri srebra i dvije bronce), čime se izjednačila s klizačkom ikonom Bonnie Blair kao najodlikovanija američka sportašica u povijesti Zimskih olimpijskih iga

Što je uopće monobob?

Monobob je relativno nova disciplina u svijetu boba, a svoj olimpijski debi imala je 2022. godine u Pekingu. Uvedena je kako bi se povećala ravnopravnost spolova, dajući ženama još jednu priliku za osvajanje medalja, uz utrku dvosjeda. U monobobu, kako mu i ime govori, natječe se samo jedna osoba, koja mora obaviti sve zadatke: guranje boba na startu, upravljanje tijekom vožnje i kočenje nakon prolaska kroz cilj.

Ključna karakteristika ove discipline je standardizacija opreme, čime se eliminira tehnološka prednost koju bogatiji savezi mogu imati. Sve natjecateljice koriste identične bobove koje proizvodi i isporučuje isključivo njemačka tvrtka iXent. Bobovi su dugi otprilike 2,8 metara, s čeličnim okvirom i trupom od stakloplastike.

Foto: Athit Perawongmetha

Pravila o težini su izuzetno stroga kako bi se osigurala ravnopravnost. Minimalna težina samog boba je 163 kg, dok maksimalna ukupna težina boba i sportašice s opremom ne smije preći 248,5 kg. Lakše sportašice smiju dodati balast (metalne utege) kako bi dosegle maksimalnu dopuštenu težinu, jer veća masa znači i veću brzinu na stazi. Upravljanje se vrši pomoću sustava s dvije ručke povezane užadima s prednjim klizaljkama, a koči se povlačenjem nazubljene metalne poluge. Zbog svega toga, u prvi plan dolaze isključivo vještina, snaga i preciznost sportašice.

Dječaci kao najveća motivacija

Iza sportske priče Elane Meyers Taylor stoji još snažnija osobna. Udana je za Nica Taylora, također bivšeg olimpijskog bobista i trenera, koji joj je najveća podrška. Par ima dva sina, Nica (rođen 2020.) i Noaha (rođen 2022.), koji su postali središte njenog svijeta. Put do majčinstva bio je ispunjen izazovima. Stariji sin Nico rođen je s Downovim sindromom, a kasnije je utvrđeno da su oba dječaka gluha zbog rijetke genetske mutacije.

Elana je naučila američki znakovni jezik kako bi komunicirala sa sinovima i postala je glasna zagovornica prava djece s teškoćama u razvoju. Cijela obitelj putuje zajedno tijekom šestomjesečne sezone natjecanja.

​- Biti mama je puno teže nego biti olimpijka. Ali nagrada je toliko veća - često ističe.

​- Ovo je sve, ali istovremeno i ništa. Jer na kraju dana, za šest dana moram po djecu u školu usred Teksasa. Moji dječaci su moja motivacija, oni su razlog zašto sam nastavila. Ja sam njima i dalje samo mama.