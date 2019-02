On je najozljeđivaniji igrač svih vremena i završio je karijeru...

Kraj aktivne nogometne karijere proglasio je francuski nadareni, ali 'stakleni' veznjak Abou Diaby. S time da ovo 'aktivne' uzmite s rezervom.

Čovjek ima 32 godine, a ne igra od pretprošle sezone u kojoj je skupio dva (2) nastupa za Olympique Marseille. Prvi profi ugovor potpisao je s Auxerreom prije 14 godina. Nakon samo 14 utakmica kupio ga je Arsenal jer Diaby zna nogomet. S Topnicima je ostao devet godina da bi u ljeto 2015. prešao u Auxerre.

Zašto već s 32-ije godine ide u mirovinu? Zato što je najozljeđivaniji igrač svih vremena.

Dok je bio pod profesionalnim ugovorima njegovi su klubovi odigrali 522 službene utakmice. Diaby je od toga sudjelovao u 208, a zbog ozljeda propustio - 314 utakmica! Okruglih 60% izostanaka sa isprikom od liječnika.

Uništila su ga koljena i gležnjevi. Tri puta je bio na ozbiljnim operacijama, a najtežom se, kako to kod sportaša često biva, pokazala kalvarija sa pucanjem križnih ligamenata koljena koja znači trpljenje ogromnih bolova i višemjesečne izostanke s treninga i utakmica.

Za Arsenal je skupio 188 nastupa, ali i tamo je više bio na oporavcima nego na terenu. Veliki mu se klub zahvalio na godinama vjernosti. Baš kao što su se jučer sjetili i rođendana našeg Eduarda:

🤔 Since it's Eduardo's birthday, it would be rude not to show this one...



...AGAIN! 😍 pic.twitter.com/sMrvvTqoMc