''Najprije osvajanje prvenstva pa tek onda u inozemstvo...''

Povratkom Gorana Blaževića i Filipa Bradarića, Mijo Caktaš više nije najstariji prvotimac Hajduka, no i dalje je daleko najiskusniji kada je u pitanju broj odigranih utakmica. Skupio je dugopoljski veznjak u ovih osam sezona u dresu Hajduka na svom kontu čak 191 službenu utakmicu i već do zimske stanke mogao bi i do magične brojke od 200 nastupa, što ga svrstava među top 50 igrača u povijesti kluba.

Impresivna brojka nosi sa sobom i dosta iskustava, kako lijepih, tako i onih manje lijepih, zbog kojih je Mijo godinu dana bio nedostupan medijima. Bila je to njegova odluka s kojom se složio i klub nakon brojnih polemika oko visine njegovih primanja, smjene trenera Kopića i trakavice koja se vukla oko kapetanske trake u tom razdoblju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mijo je u protekloj sezoni podigao formu do reprezentativne razine, postao je najbolji strijelac lige i predvodio Hajduk koji je u proljetnom dijelu sezone dohvatio prednost konkurenata i izborio Europu. No nove turbulencije ovoga ljeta i debakl protiv Gzire u kome Caktaš nije sudjelovao, doveli su do promjene trenera, a s Burićem na klupi Hajduk je nakon četvrtine prvenstva na prvom mjestu, s najviše osvojenih bodova te najviše postignutih golova, što ga i dalje drži u širem krugu izabranika Zlatka Dalića.

Zbog čega ste odbijali medijske istupe prošle sezone?

- Hvala vam na strpljenju, znam da ste me zvali na intervjue, ali smatrao sam da je bolje da se u miru koncentriram na teren i da na terenu pričam, a ne kroz medije. Na koncu se ispostavilo da je odluka bila ispravna, za mnom je uspješna sezona, pa sad možemo sve prokomentirati.

Kako ste doživjeli prozivku sportskog direktora Bjelanovića da imate preveliki ugovor?

- Ne bih to komentirao, nas dvojica imamo odličan odnos i nema se potrebe vraćati unatrag.

Je li vam bilo teško kad vas je prozvao?

- Ne bih to komentirao, nisam tada davao intervjue. pa nisam ni pratio što se pisalo.

Je li vam satisfakcija to što ste bili najbolji igrač i strijelac prošle sezone?

- Bilo mi je iznimno zadovoljstvo i čast, pogotovo što sam vezni igrač, a čak ni nekim napadačima to nije uspjelo. Na žalost bili smo četvrti, tako da sezona nije bila tako dobra za klub.

Drugi dio sezone bio je bolji nego prvi, je li tome razlog promjena trenera ili...?

- Nije bilo posebnog razloga, dogodi se, nekad nešto funkcionira, nekad ne, nekad je bolje, nekad lošije...

Je li poziv u reprezentaciju satisfakcija za dobre igre?

- Nakon što sam bio najbolji strijelac i proglašen najboljim igračem, izbornik me pozvao na zadnje tri akcije na širi popis. Evo i sada za Split. Naravno da mi je to nagrada i satisfakcija za sve što sam napravio u prošloj sezoni.

Kako ste doživjeli debakl protiv Gzire? Niste bili dio momčadi, ali ipak...

- Mislim da je to bio veliki neuspjeh. Bilo nam je svima žao, ali nakon toga smo se posložili, s novim trenerom dobro krenuli u prvenstvo. Sreća je da je trener već bio u klubu, da dobro poznaje situaciju...

Vratio se i Filip Bradarić, je li on veliko pojačanje za ovu momčad?

- Filip je kvalitetan igrač, ima iskustvo, i svaka bi ga momčad poželjela u svojim redovima, pa tako i mi.

Filip kaže da Hajduk mora napasti prvo mjesto, slažete li se?

- Mi imamo svoje ciljeve, nitko ne može ništa obećavati, ali trudit ćemo se, borit ćemo se, pokušati obradovati navijače koji dugo čekaju trofej. Vidjeli ste kakva je bila atmosfera protiv Dinama i što bi im to značilo.

Je li ova momčad Hajduka dovoljno dobra za vrh?

- Sama ljestvica pokazuje da je, nismo tu slučajno. Imamo kvalitetu, želju. Po meni je prijelazni rok odrađen jako kvalitetno, imamo dosta kvalitetnih igrača.

Ipak, kod kuće ste izborili pet pobjeda, ali vani niste tako dobri?

- Malo smo u gostima zeznuli neke stvari, ali sljedeća je u Puli, osjećamo se tamo kao doma, puno je naših navijača i to nam je prilika da popravimo dojam, Poljud nam ipak daje dodatnu snagu.

Jeste li razmišljali o odlasku ovoga ljeta?

- Ponuda je bilo, ali tu su klub i agent da vode računa o tome. Ja sam koncentriran samo na nogomet.

Koliko vam je Rusija pomogla u sazrijevanju?

- Apsolutno da me izgradilo u boljeg čovjeka. Nije lako rano otići vani, pogotovo u zemlju kao što je Rusija. Nije to Europa, drugačija je kultura, život... Zadovoljan sam, veliko je to bilo iskustvo za mene i moju obitelj koja je bila uz mene kad je bilo najvažnije.

Igrate li najbolji nogomet u karijeri?

- To neka drugi komentiraju, nije na meni da o tome govorim.

Imate li cilj, koliko golova želite postići?

- Nikad nisam pred sebe postavljao takve ciljeve, dobra igra izbaci i igrače i golove.

Osjećate li da vas protivnici gledaju drugačije nakon prošle sezone kad ste bili najbolji strijelac?

- Imaju ljudi u klubu koji prate i snimaju protivničke i oni mi govore da više paze na mene i Jaira, da nas čuvaju po dvojica. Svaka momčad se priprema za utakmice.

Hoćete li produživati ugovor ili se nadate odlasku u inozemstvo?

- Ja sam osvojio s Hajdukom kup, moja želja je da uzmemo i prvenstvo, i to vam je moj odgovor na pitanje. Nakon toga može biti bilo što...

Vaš odnos s navijačima bio je toplo – hladno, od zvižduka do ovacija..?

- Sigurno da nije bilo lijepo čuti zvižduke, ali svjestan sam da kad igraš slabije i kad nisi u formi, da bude i kritika. Najbolji odgovor na kritike je dobra igra i zalaganje, a kad navijači to prepoznaju, na koncu ti daju i podršku.

Dinamo je okupiran Europom, Rijeka i Osijek su promijenili trenere, može li Hajduk ostati prvi do kraja polusezone?

- Duga je sezona... Idemo utakmicu po utakmicu, ako nam se pruži prilika, mi ćemo je i uzeti.

Hoćemo li opet čekati godinu dana do sljedećeg intervjua?

- Nećemo, ha, ha, ha...