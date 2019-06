Najšokantniji porazi u povijesti boksa: Tyson, Liston, Joshua...

Andres Ponce Ruiz Jr. šokirao je boksački i sportski svijet nokautom koji je Anthonya Joshuu u 7. rundi meča u Madison Square Gardenu onesposobio za daljnju borbu.

Ono što se u noći sa subote na nedjelju dogodilo u New Yorku jedna je u nizu senzacija koje se kroz gotovo više od stoljeća događaju u ringovima.

Svatko kad-tad padne. Iz ovog ili onog razloga, ali porazi su sastavni dio svačije karijere pa i onih koje pišu najveći šampioni. Evo pet najšokantnijih poraza u povijesti boksa, bez nekog posebnog redoslijeda...

Iron Mike bio je u mali milijun problema i kontroverzi, ali sve to ga je pratilo i prije sudara s Douglasom pa je cijeli boksački svijet očekivao samo jedno: novu brzu pobjedu najvećeg razbijača svih vremena. Ali Buster se pripremao vjerujući u senzaciju i nakon deset rundi stajao je iznad isprebijanog Tysona koji nije znao ni gdje je, ni što mu se dogodilo. Douglas je postao apsolutni svjetski prvak, a Tysonov poraz opće je prihvaćen kao ne "samo" boksački nego najšokantniji poraz u povijesti sporta uopće.

Muhammad Ali najbolji je boksač kojeg svijet ikad vidio, ali sredinom '60-ih još je bio Cassius Clay, a Sonny Liston s kojim je morao u ring imao je auru - nepobjedivog. No te, 1964., svijet je vidio rađanje Najvećeg. Iza Listona su ostajali slomjeni nosovi i onesviješteni protivnici, a kad je stao nasuprot Clayu/Aliju... Nakon sedam rundi on je bio taj koji je popio teške batine od tada 24-godišnjeg Cassiusa čija je nadljuska brzina i rada nogu i lansiranja udaraca bila nešto što svijet nikada prije, a ni poslije nije vidio!

Dempsey je bio prva globalna boksačka zvijezda. Šampion, jedan od onih za kojeg se mislio da ne može izgubiti. Na stadionu u Philadelphiji skupilo se 120.000 ljudi da vide trijumf Dempseyeve siline nad Tunneyeom brzinom. A jedino što su vidjeli bile su nemilosrdne batine kojima je Tunney u svakoj rundi "častio" protivnika. Dempsey je nekako dočekao kraj na nogama, a suci su bez ikakve dvojbe odlučili da je trijumfator Gene Tunney koji je i godinu kasnije ponovio istu priču. No njegova prva pobjeda na Tunneyem ostaje kao jedan od najvećih šokova ikad.

#OnThisDay in 2001, I lost the @wbc IBF, IBO & Lineal titles to Hasim Rahman in South Africa.

Great punch that my chin didn’t get out of the way of! 👊🏾💥🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/MLq6J7p2LI