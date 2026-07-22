Najtraženijem nogometašu je u tajnosti rodila dijete, sad je sve iznijela u javnost: 'Hoću novac!'

Fatima Zonbrischer (34) je za njemački Bild rekla kako je ona majka kćeri Michaela Olisea (24). Optužila je Francuza za zanemarivanje djeteta te je rekla kako nije dobila alimentaciju
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Fatima Zonbrischer (34 izašla je u javnost i rekla kako ima dijete s francuskom zvijezdom Michaelom Oliseom (24), jednim od najtraženijih nogometaša ovog ljeta i velikom željom Real Madrida.
| Foto: instagram
Fatima Zonbrischer (34 izašla je u javnost i rekla kako ima dijete s francuskom zvijezdom Michaelom Oliseom (24), jednim od najtraženijih nogometaša ovog ljeta i velikom željom Real Madrida. |
Foto: instagram
Fatima Zonbrischer (34 izašla je u javnost i rekla kako ima dijete s francuskom zvijezdom Michaelom Oliseom (24), jednim od najtraženijih nogometaša ovog ljeta i velikom željom Real Madrida.
| Foto: instagram
Prema njezinim riječima, upoznali su se dok je francuski nogometaš nastupao za Crystal Palace, a prvi kontakt ostvarili su putem Instagrama 2022. godine, nakon čega su započeli vezu.
| Foto: instagram
Zonbrischer navodi da je njihova veza trajala približno dvije godine. Kao razloge prekida istaknula je nesuglasice u vezi, tvrdeći da je Olise mnogo vremena provodio igrajući videoigre te da su se pojavili problemi povezani s drugom ženom.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Olise je nakon rođenja kćeri sve prepustio odvjetnicima te se nije viđao s djetetom, a ona ga je optužila za zanemarivanje.
| Foto: Sam Navarro/REUTERS
Prema navodima Bilda, u Münchenu je obavio test očinstva, za koji Zonbrischer tvrdi da je potvrdio kako je nogometaš otac njihove kćeri Aaliyah Noor, koja danas ima oko 20 mjeseci. Olise je nakon testa priznao kćer, ali se u javnosti ništa nije znalo.
| Foto: instagram
Zonbrischer tvrdi da je za trudnoću saznala dva tjedna nakon prekida veze s Oliseom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Navodi i da su Oliseovi zastupnici u početku nudili 836 eura mjesečne alimentacije, a kasnije su taj iznos povećali na 2000 eura. Unatoč tome, tvrdi da novac nije primala.
| Foto: instagram
Oliseov pravni tim odbacio je sve optužbe. Njegovi odvjetnici tvrde da je nogometaš od samog početka bio spreman financijski pomagati djetetu te da i dalje želi postići sporazum s majkom.
| Foto: Sam Navarro/REUTERS
Foto instagram
Također, ona potražuje 60.000 eura potpore od njega.
| Foto: instagram
Foto instagram
Olise u Bayernu zarađuje oko 13 milijuna eura godišnje.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto instagram
Francuski nogometaš o ovoj situaciji nije govorio u javnosti i još se nije oglasio oko kćeri. Svi izvori navode da ju je službeno priznao kada se rodila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ovo se sve događa nakon što je Olise odigrao jako dobro Svjetsko prvenstvo s Francuskom, na kojem je asistirao sedam puta i tako postao najbolji asistent na jednom Mundijalu.
| Foto: MARCO BELLO/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Winslow Townson/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Paul Childs/REUTERS