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FOTO: SKANDAL NAKON SP-A

Najtraženijem nogometašu je u tajnosti rodila dijete, sad je sve iznijela u javnost: 'Hoću novac!'

Fatima Zonbrischer (34) je za njemački Bild rekla kako je ona majka kćeri Michaela Olisea (24). Optužila je Francuza za zanemarivanje djeteta te je rekla kako nije dobila alimentaciju
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Najtraženijem nogometašu je u tajnosti rodila dijete, sad je sve iznijela u javnost: 'Hoću novac!'
Fatima Zonbrischer (34 izašla je u javnost i rekla kako ima dijete s francuskom zvijezdom Michaelom Oliseom (24), jednim od najtraženijih nogometaša ovog ljeta i velikom željom Real Madrida. | Foto: instagram
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Fatima Zonbrischer (34 izašla je u javnost i rekla kako ima dijete s francuskom zvijezdom Michaelom Oliseom (24), jednim od najtraženijih nogometaša ovog ljeta i velikom željom Real Madrida. | Foto: instagram
Komentari 4

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