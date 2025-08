Najveća ljetna transfer saga je dobila novi zaplet: Newcastle je Isaku postavio ultimatum!

Newcastleov golgeter Alexander Isak (25), nakon neuspjelog pokušaja prelaska u Liverpool, morat će se iskupiti da bi mogao opet trenirati sa "Svrakama", objavili su britanski mediji.

- Mi smo Newcastle i od igrača očekujemo da se s poštovanjem odnose prema svojim obavezama. Ako se ponašate loše i pokazujete nepoštovanje, nitko ne može očekivati da će se samo tako vratiti i trenirati s ekipom. Mora zaslužiti da bi ponovno trenirao sa suigračima - izjavio trener engleskog kluba Eddie Howe.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Isak je došao u Newcastle iz Real Sociedada 2022. za gotovo 70 milijuna eura. U tri sezone zabio je 62 gola i tome je dodao 11 asistencija. Sadašnji ugovor mu vrijedi do lipnja 2028. i po njemu godišnje zarađuje sedam milijuna eura

Newcastle mu je nudio novi, znatno bogatiji ugovor, ali Isak je tražio 18 milijuna eura po sezoni. Uprava na to nije pristala, a švedski golgeter im je poručio da želi vidjeti koje mu se opcije nude na nogometnom tržištu.

Zbog toga nije putovao s klubom na azijsku turneju te je trenirao samostalno u svom bivšem klubu Real Sociedadu. U ponedjeljak se je trebao priključiti zajedničkim treninzima, ali klupsko vodstvo mu još nije spremno oprostiti, te očekuje da se pokaje zbog svog ponašanja.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Liverpool je za Isaka ponudio 125 milijuna eura odštete plus bonuse. No, Newcastle, koji je petim mjestom prošle sezone izborio Ligu prvaka, to je glatko odbio jer smatra da švedski reprezentativac vrijedi između 150 i 170 milijuna eura. Britanski mediji tvrde da "Redsi" nemaju namjeru "podebljati" ponudu, te da će Isak ostati na St. James' Parku.

Newcastle u prvom kolu nove sezone Premier lige 16. kolovoza igra protiv Aston Ville, a prije toga će na svom stadionu odraditi prijateljske utakmice protiv Espanyola i Atletico Madrida.