Za utakmice poput ove s Hrvatskom se živi, a čast je kad tvoj skok-šut uspoređuju s Lackovićem, kaže nam Giorgi Tskhovrebadze, gruzijski rukometaš Zagreba
GIGI TSKHOVREBADZE PLUS+
Najveća zvijezda Gruzije igra u Zagrebu: 'Uz Kuzmanovića i ja sam postao bolji, sjajan je'
Gruzija nam je u subotu u Malmöu (18:00) prvi protivnik na Europskom rukometnom prvenstvu. Napreduje, ali daleko je još od razine da ugrozi najvišu klasu. Prije dvije godine u Njemačkoj je debitirala na EP-u, osvojila je 18. mjesto pobijedivši BiH u skupini.
