Najveća zvijezda Gruzije igra u Zagrebu: 'Uz Kuzmanovića i ja sam postao bolji, sjajan je'

Piše Davor Kovačević,
Najveća zvijezda Gruzije igra u Zagrebu: 'Uz Kuzmanovića i ja sam postao bolji, sjajan je'
Zagreb: RK Zagreb i GRK Varaždin sastali se u 6. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za utakmice poput ove s Hrvatskom se živi, a čast je kad tvoj skok-šut uspoređuju s Lackovićem, kaže nam Giorgi Tskhovrebadze, gruzijski rukometaš Zagreba

Gruzija nam je u subotu u Malmöu (18:00) prvi protivnik na Europskom rukometnom prvenstvu. Napreduje, ali daleko je još od razine da ugrozi najvišu klasu. Prije dvije godine u Njemačkoj je debitirala na EP-u, osvojila je 18. mjesto pobijedivši BiH u skupini.

