Najveća zvijezda otkazala je nastup na ATP-u Umag. Igrat će samo dva tenisača iz top 50

Stefanos Tsitsipas, tenisač koji je slovio kao najveća zvijezda ovogodišnjeg ATP turnira u Umagu, ipak neće nastupiti zbog problema s leđima. Informaciju o njegovu povlačenju objavila je službena stranica turnira. Ova vijest stiže svega nekoliko dana nakon što je i Hubert Hurkacz, još jedan bivši član najboljih deset na svijetu, odlučio preskočiti turnir.

Tsitsipas je prije otprilike mjesec dana započeo suradnju s Goranom Ivaniševićem, no već na Wimbledonu predao je meč prvoga kola Valentinu Royeru. Nakon susreta dao je naslutiti da se zbog zdravstvenih problema neće pojaviti na umaškom turniru. O problemima tenisača nedavno je progovorio i Ivanišević u razgovoru za Sportklub.

- Mnogo sam puta razgovarao s njim. Ako uspije riješiti neke stvari izvan tenisa, imat će šanse i vratit će se tamo gdje mu je mjesto, jer on je predobar igrač da bi bio izvan deset najboljih. Ako to ne uspije, nema nikakve šanse. Moje je zaduženje da mu na terenu popravim neke tehničke detalje, to je najlakši dio, ali ovo drugo mora sam riješiti. Hoće li uspjeti, iskreno mu želim da uspije, bio ja tu ili ne - izjavio je Ivanišević.

- On ima želju, ali ništa ne poduzima. Sve je to 'hoću, hoću', ali ja ne vidim nikakav pomak. Ako želi uspjeti, mora riješiti problem s leđima. Bio sam šokiran, nikad u životu nisam vidio igrača koji je fizički nespremniji. Ja sa svojim koljenom sam barem tri puta spremniji od njega. Ne znam što je radio cijelu godinu, ali ovo je jako loše - dodao je.

Deset dana prije početka Croatia Opena službeno je otkazao dolazak i time dodatno oslabio sastav sudionika ovogodišnjeg izdanja turnira. Ovoga ljeta u Umagu će nastupiti samo dva tenisača iz Top 50, prošlogodišnji pobjednik Francisco Cerundolo i Tallon Griekspoor.