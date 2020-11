Najveće zvijezde Europskog U-21 prvenstva: Sin 'seoskog Pelea', dečko iz kolibe i bivši futsalovac

Najskuplji igrač Eura U-21 mogao bi biti Liverpoolov Trent Alexander-Arnold koji vrijedi 110 milijuna eura, ali upitno je hoće li ga "redsi" pustiti. Najveći hrvatski aduti su Joško Gvardiol, Nikola Moro i Josip Brekalo

<p>Nogometaši hrvatske U-21 nogometne reprezentacije u utorak su do vrha napunili mrežu vršnjaka iz Litve (7-0). Igrali su Bišćanovi mladići rasterećeno, lepršavo, kao da su već prežalili onaj remi u Škotskoj (2-2). Znali su da im treba čudo za plasman na Euro 2021. u Mađarskoj i Sloveniji, a čudo se, eto, dogodilo.</p><p>Prvo je Grčka "maznula" Škotsku i izbacila ih iz kombinacija, pa smo mi ušminkali gol-razliku, još je i favorizirana Belgija izgubila na gostovanju kod Bosne i Hercegovine... Ma, sve se poklopilo i eto naših "mini vatrenih" na Euru. Još kad bi se i ova epidemiološka situacija smirila pa da ih možemo doći podržati u susjedstvo.</p><h2>Pogledajte video: Nikola Moro nakon Litve</h2><p>Kažu stručnjaci, bit će ovo možda i najkvalitetnija europska smotra mladih nogometaša ikad. Izdvojili smo nekoliko najvećih mladih zvijezda koje bi mogle zaigrati u Mađarskoj i Sloveniji, imena su da se smrzneš.</p><h2>Joško Gvardiol (Hrvatska)</h2><p>Tko zna, možda do Eura u Mađarskoj i Sloveniji Gvardiol već bude u RB Leipzigu. Nijemci su ga otkupili i ostavili u Dinamu na posudbi do zime ili do ljeta. Povući će ga po potrebi. Joško prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura, a Leipzig ga je platio 16 milijuna uz lukrativne bonuse.</p><p>Nisu oni prvi zamijetili tog plavog klinca, kad je imao 16 godina vidjeli su ga na Istria Youth Cupu skauti Intera, međutim, obitelj je zaključila da je bolje da Joško ostane u Hrvatskoj još neko vrijeme. Njegov tata Tihomir rodom je iz Novigrada kraj Zadra, a mama <strong>Sanja</strong> je sa Srednjaka. Prve nogometne korake napravio je u Trešnjevci, a 2010. došao je u Dinamo. Skromnost je pokazao prošle sezone kad je zabio prvi seniorski gol zaprešićkom Interu u 1. HNL pa kući otišao tramvajem.</p><h2>Josip Brekalo (Hrvatska)</h2><p>Ovaj mladić (22) ima već 19 nastupa za A selekciju Hrvatske i jedan je od najvećih talenata našeg nogometa. Toliko je neophodan u A vrsti da je u ovim kvalifikacijama za Euro U-21 odigrao tek jednu utakmicu, u porazu od Češke (2-1). Sigurno bi ga Igor Bišćan volio imati na dispoziciji, barem u utakmicama grupne faze.</p><p>Brekalo je već neko vrijeme i jedan od ključnih igrača Wolfsburga. Za "vukove" je ove sezone odigrao osam utakmica, jednom je zabio i asistirao.</p><h2>Nikola Moro (Hrvatska)</h2><p>Kapetan naše mlade reprezentacije (22) iznenadio je ljetos izborom novog kluba. Otišao je u Dinamo Moskvu, brzo se ustalio u prvih 11, ali dojam je da je mogao i na neku bolju destinaciju. U ovim kvalifikacijama bio je jedan od ključnih Bišćanovih igrača. Zabio je četiri gola i isto toliko ih namjestio.</p><p>Solinjanin je za ruskog prvoligaša odigrao 10 utakmica i zabio jedan gol. Sve češće ga navijački puk spominje u kontekstu A reprezentacije, baš na toj poziciji zadnjeg veznog igrača koja je postala toliko deficitarna. Imat će Moro priliku dokazati se na europskoj smotri mladih nogometaša i to bi mu trebao biti "prijemni" za Dalićevu selekciju.</p><h2>Manuel Locatelli (Italija)</h2><p>Veznjak Sassuola (22) vrijedi 30 milijuna eura, već ima pet nastupa za Italiju, ali nije isključeno da će predvoditi U-21 reprezentaciju za Euru. Mogao bi ga Sassuolo pustiti jer je prvenstvo u susjedstvu. Ove sezone je u Serie A zabio dva gola u sedam nastupa, krasi ga fenomenalan udarac i pravo je čudo što ga je Milan pustio prošle godine za 12,5 milijuna eura u ligaškog konkurenta. Mogla bi to biti skupa greška.</p><p>Locatellijev brat Mattia (24) također je nogometaš, ali trenutačno je u potrazi za klubom. Manuela su mnogi uspoređivati s Andreom Pirlom zbog sličnog stila igranja, a The Guardian ga je 2015. proglasio jednim od 50 najboljih tinejdžera rođenih 1998.</p><h2>Houssem Aouar (Francuska)</h2><p>Kreativni veznjak (22) vrijedi 50 milijuna eura. Rođen je u Lyonu, za koji i nastupa, ali porijeklom je iz Alžira. Za francusku A reprezentaciju ima jedan nastup u prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine (7-1) i odmah je namjestio dva gola. Nije Aouaru lako, zovu ga novim Zidaneom, a u klubu su mu dali <strong>Juninhov </strong>broj - 8. Eto, toliko vjeruju u njega. Vjerojatno ga zato ljetos nisu željeli prodati Arsenalu, koji je nudio više od 60 milijuna eura. Osvojio je nagradu Golden Boy 2018.</p><p>Iako lijepo zarađuje, Aouar još živi s majkom. Često s njom dolazi na društvena događanja. Aouar još ima mogućnost zaigrati za A reprezentaciju Alžira, a na to ga nagovara bivši igrač Lyona - Karim Benzema. Nije tajna da alžirski savez čini sve da ga privoli na dolazak u tamošnju reprezentaciju. Djamel Belmadi, alžirski izbornik, pokušao ga je nagovoriti da se priključi reprezentaciji za Afrički kup nacija 2019., ali Aouar se, zasad, zahvalio na ponudi.</p><h2>Jules Koundé (Francuska)</h2><p>Ovaj je mladi stoper (22) već postao vođa Sevilline obrane. Za njegove usluge "tukli" su se ljetos Real, Barcelona, Manchester City, ali Sevilla ne želi olako pustiti najskuplje pojačanje u povijesti kluba (došao iz Bordeauxa za 25 milijuna eura)... Prema Transfermarktu vrijedi već 40 milijuna eura. Rođen je u Parizu, ali porijeklom je iz Benina, države na zapadu Afrike.</p><p>Nadimak mu je "Školarac", ali on nema problema s džeparcem za užinu. U Sevilli godišnje zarađuje 1,1 milijuna eura, ili, 126 eura dnevno. Nije loše. Koundé je pomalo atipičan nogometaš. Iako su ga suigrači i prijatelji nagovarali, odbio je ideje o tetovažama. Naprosto ga ne zanimaju i odlučio je da se <strong>neće </strong>tetovirati. Luksuzni sportski automobili? Ma kakvi. Koundé vozi Citroen Hatchback, obiteljski auto s puno prostora. Djetinjstvo je s obitelji proveo u kolibici pa skromnost ne treba čuditi.</p><h2>Trent Alexander-Arnold (Engleska)</h2><p>Desni bek Liverpoola (22) već vrijedi 110 milijuna eura. Zovu ga "modernim Cafuom", ima "beckhamovski" ubačaj, sjajan slobodnjak i moć ponavljanja. Već je skupio 12 nastupa za A selekciju Engleske, ali poklonici "tri lava" uvjereni su da TAA ne igra koliko bi trebao. Zato nije isključena mogućnost da nastupi na Euru U-21.</p><p>E, sad. Mala je, ma <strong>nikakva</strong>, vjerojatnost da će ga Liverpool pustiti na prvi dio natjecanja, koji se igra od 24. do 31. ožujka. Ipak, ako Englezi prođu dalje, možda Arnold bude na dispoziciji za završnicu krajem svibnja i početkom lipnja. Naravno, pod uvjetom da Liverpool ispadne iz Lige prvaka i da u prvenstvu ima komotnu situaciju i prvo mjesto nekoliko kola prije kraja.</p><h2>Jude Bellingham (Engleska)</h2><p>Veznjak iz Stourbridgea (17) ima gotovo 60 seniorskih utakmica u nogama! Debitirao je ove godine i za englesku A reprezentaciju protiv Irske u prijateljskoj utakmici i budućnost je svjetskog nogometa. Prošle sezone odigrao je 44 utakmice za <strong>Birmingham </strong>u veznom redu s našim Ivanom Šunjićem i zaradio je transfer u Borussiju Dortmund, klub koji obožava potentne igrače.</p><p>Pogađate, i tamo se snašao. Odigrao je 11 utakmica, zabio je gol i još dva namjestio. Geni kameni, kaže pjesma. Jude je sin Marka Bellinghama, načelnika policije iz West Midlandsa, ali puno poznatijeg kao nogometaša engleskih niželigaških terena. Tatu Bellinghama zovu 'seoskim Peleom' jer je zabio oko 700 golova u cca 850 nastupa.</p><h2>Rafael Leao (Portugal)</h2><p>Portugalski napadač (21) sjajno je zamijenio ozlijeđenog Antu Rebića u Milanu. Čak 23 milijuna eura platili su ga Talijani prošle godine Lilleu. Porijeklom je iz Angole, a prema Transfermarktu vrijedi 28 milijuna eura i najvredniji je igrač njihove U-21 reprezentacije.</p><p>Tiago Fernandes, trener u akademiji Sportinga, kazao je kako je Leao u tinejdžerskim godinama bio <strong>bolji </strong>od Cristiana Ronalda. Spomenuti trener radio je s obojicom. Ne čudi onda što mladog Rafaela zovu "portugalskim Mbappéom". Njegov brat Jefferson Encada (22) igra za Gvineju-Bisau i Leixoes u drugoj portugalskoj ligi.</p><h2>Pedri (Španjolska)</h2><p>Pedro González López (17), poznatiji kao <strong>Pedri</strong>, očarao je navijače Barcelone. Supertalentirani veznjak stigao je prošle godine iz Las Palmasa za šest milijuna eura i već je skupio 10 nastupa za prvu momčad, a zabio je i dva gola. Ipak, malo je nedostajalo da Pedri završi u Real Madridu.</p><p>- Poznato je da sam svojevremeno bio na probi u madridskom Realu. Ovom prilikom bih se želio zahvaliti osobi koja je rekla da nisam dovoljno dobar za Real, jer sad igram za klub o kojem sam oduvijek sanjao. Bilo bi mi jako čudno da sam završio u Realu i da sam morao nositi njihov dres. Navijač sam Barcelone praktički od rođenja - priznao je Pedri.</p><h2>Marc Cucurella (Španjolska)</h2><p>Sjajno se snalazi na poziciji lijevog beka, ali i lijevog krila. Prošle godine stigao je u Barcelonu iz Eibara za četiri milijuna eura, ali prodala ga je "blaugrana" za 10 milijuna eura u Getafe.</p><p>U tom španjolskom prvoligašu jedan je od najboljih igrača,a prema Transfermarktu već vrijedi 20 milijuna. U Barceloni mu je cimer bio Gerard Pique. Plijeni sjajnom tehnikom, a to ne treba čuditi ako znate da je prvo krenuo s futsalom.</p><h2>Dani Olmo (Španjolska)</h2><p>Bivši dinamovac (22) <strong>osvojio </strong>je europski U-21 naslov sa Španjolcima prošle godine. Bio je tad jedan od najmlađih u reprezentaciji, a sad bi mogao biti nositelj "mini furije". Kažemo mogao, jer, Olmo je već prvotimac u A reprezentaciji, igra jako dobro u njemačkom RB Leipzigu i pitanje je hoće li ga uopće pustiti na U-21 smotru.</p><p>Olmo prema Transfermarktu već vrijedi 31,5 milijuna eura, a za Leipzig je u 26 utakmica zabio pet golova i još ih pet namjestio. Lozu Olmovih u Hrvatskoj je nastavio njegov brat Carlos (24), koji igra u Hrvatskom dragovoljcu.</p><h2>Justin Kluivert (Nizozemska)</h2><p>Olmov suigrač iz Leipziga (21) polako, ali sigurno krči svoj put u seniorskom nogometu. Teško je dokazati da niste "tatin sin" kad vam je otac legendarni <strong>Patrick Kluivert</strong> i još igrate napadača. Ipak, moramo priznati da mu ide jako dobro. Transfermarkt ga cijeni na 20 milijuna eura.</p><p>Počeo je u Ajaxu, kasnije se nije naigrao u Romi pa je sad u Njemačkoj na posudbi s pravom otkupa ugovora. Julian Nagelsmann polako ga dozira pa Kluivert mlađi još čeka na prvi gol za njemačkog prvoligaša. Ako igdje može vratiti karijeru na pravi put, to je u Leipzigu, koji zna kako raditi s mlađim igračima. Justin ima i dva brata koji su nogometaši. Quincy (23) je bez kluba, a Ruben (19) igra za U-21 momčad Utrechta.</p>