Obavijesti

Sport

Komentari 12
ODJECI JADRANSKOG DERBIJA PLUS+

Najveći benefit ove pobjede nad Rijekom je to što Hajduk više ne mora gledati u retrovizor...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Najveći benefit ove pobjede nad Rijekom je to što Hajduk više ne mora gledati u retrovizor...
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tri su ključne figure pobjede, golman Toni Silić, debitant i asistent Dario Marešić te strijelac Marko Livaja. Prvi je spašavao, drugi debi obilježio asistencijom za pobjedu a treći je zabio još jedan vrlo važan gol...

Admiral

Jadranski derbi ponudio je puno više sadržaja nego kvalitete, a kad je u pitanju Hajduk onda i nekoliko ohrabrujućih stvari. U prvom redu činjenicu da su se pobjedom odvojili na 14 bodova ispred Rijeke, koja se nakon lošeg starta ipak probila na treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Ako Hajduk gleda prema Dinamu koji je pet bodova ispred njih, a gleda, nemojmo se lagati da ne gleda, onda im je i te kako važno da se ne moraju svako malo osvrtati i gledati približava li im se Rijeka i ugrožava li im drugu poziciju. Odigrana su 23 kola, još ih je 13 do kraja i teško je vjerovati da bi Hajduk do kraja sezone mogao prosuti toliku bodovnu razliku...  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026