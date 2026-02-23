Tri su ključne figure pobjede, golman Toni Silić, debitant i asistent Dario Marešić te strijelac Marko Livaja. Prvi je spašavao, drugi debi obilježio asistencijom za pobjedu a treći je zabio još jedan vrlo važan gol...
Najveći benefit ove pobjede nad Rijekom je to što Hajduk više ne mora gledati u retrovizor...
Jadranski derbi ponudio je puno više sadržaja nego kvalitete, a kad je u pitanju Hajduk onda i nekoliko ohrabrujućih stvari. U prvom redu činjenicu da su se pobjedom odvojili na 14 bodova ispred Rijeke, koja se nakon lošeg starta ipak probila na treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Ako Hajduk gleda prema Dinamu koji je pet bodova ispred njih, a gleda, nemojmo se lagati da ne gleda, onda im je i te kako važno da se ne moraju svako malo osvrtati i gledati približava li im se Rijeka i ugrožava li im drugu poziciju. Odigrana su 23 kola, još ih je 13 do kraja i teško je vjerovati da bi Hajduk do kraja sezone mogao prosuti toliku bodovnu razliku...
