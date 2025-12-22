Hajduk je polusezonu okončao na drugoj poziciji s bodom zaostatka za Dinamom. Garcia je odradio dobar posa,o a mi smo izabrali petoricu igrača koji su najbolje iskoristili polusezonu....
Najveći dobitnici Hajdukove jeseni: Mladić koji je trebao otići u Klis i novi Garcijin 'killer'
Za detaljnu analizu Hajdukove polusezone bit će vremena, ali nakon pobjede nad Vukovarom (2-1) i uoči zimske stanke izdvojit ćemo top pet dobitnika polusezone, petoricu igrača koji su najbolje iskoristili ponuđenu priliku. Vjerojatno će biti različitih mišljenja, ali teško da bi itko mogao sastaviti sličan popis bez Michelea Šege, Branimira Mlačića, Ikera Almene, Ante Rebića i Šimuna Hrgovića. Ne nužno tim redoslijedom...
