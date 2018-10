Najveći meč u povijesti UFC-a: 'Conor ovako nešto nije osjetio'

The wait is over.

U prijevodu, čekanju je došao kraj. Krilatica je to koju je UFC počeo provlačiti čim je završio UFC Fight Night: Santos vs. Anders, a sa subote na nedjelju će Khabib Nurmagomedov i Conor McGregor konačno ukrstiti rukavice u najiščekivanijoj borbi ikada, kako sam UFC kaže, "u najvećoj borbi naše povijesti".

Dvojac je odradio vaganje i spustio se ispod granice od 70,3 kilograma koliko je propisano da bi se borba održala za pojas i u okviru lake kategorije. Upravo to je, uoči samog okršaja, bila najveća briga svih obožavatelja. Khabib ima povijest padanja na vagi jer skida veliku količinu kilograma i s njime do zadnjih trenutaka nije sigurno hoće li zadovoljiti uvjete. Ili hoće li borbu dočekati zdrav.

Svima je, a najviše Dani Whiteu, laknulo kada je ispijenih obraza i očima nešto više uvučenijih u duplje nego obično izašao na službeno vaganje i - imao točno 70,3kg. Conor je bio čak i lakši, iza kulisa je odšetao s 69,8kg.

Obojica će za borbu vratiti nekoliko kilograma. Khabib će noćas vjerojatno težiti oko 80 kilograma dok će Conor imati oko 75. Sve je spremno za borbu koja je na noge podignula pola planete.

U analizama prije samog okršaja neki su prednost dali Khabibu, neki Conoru. Istina je da je Khabib u blagoj prednosti zbog kontinuiteta, zbog činjenice da je neporažen i jer se Conor nije borio dvije godine. No, isto tako činjenica je da se ovdje radi o trenutno najboljem hrvanju svijeta protiv najbolje stojke svijeta.

Prije bi se kladili na pobjedu suca Herba Deana nego na jednog od dvojice glavnih aktera.

Khabibu nema oca

Ako bismo morali birati tko je u psihološkoj prednosti birali bismo Khabiba. Suprotno svim očekivanjima i iako bi mnogi ovdje izabrali Conora, duboko vjerujemo da je, uz sav karakter i pouzdanje kakvo McGregor ima, on sam svjestan da se pred njime nalazi najteži ispit njegove karijere. Zato je i urlao kao manijak te se prijetio nešto više nego uobičajeno tijekom promocije borbe.

Khabibu nije uspio ući pod kožu kao Joseu Aldu koji je na sučeljavanjima trzao na svaki Conorov pokret ili, primjerice, kao što je to napravio i Eddieju Alvarezu. Nurmagomedov je sav marketing odradio u revijalnom tonu - hladno, tupo i skromno. Nije reagirao na Conorove provokacije.

McGregor, pak, djeluje iznimno oštro i precizno u stojci. Otvoreni trening pokazao je da je odluka da se posveti treninzima umjesto promociji borbe bila ispravna i borbu će dočekati u naponu snage.

No, jedna karika u cijeloj priči megaborbe nedostaje. A to je Khabibov otac Abdulmanap.

Čovjek koji je od svojeg sina stvorio to što je danas nije uspio dobiti vizu i neće stajati u kutu svojeg sina u Las Vegasu. Nije ovo prvi put da se to dogodilo stoga će Khabiba iz kuta voditi Javier Mendez, čelni čovjek AKA dvorane.

'Conor će se mentalno slomiti'

Khabibov otac borbu će pratiti iz Dagestana.

- Kada je Khabib imao 17 godina sanjao je da će se jednog dana boriti u velikim arenama i da će ljudi klicati na spomen njegova imena. Da vam budem iskren, tada sam se tome smijao - rekao je Abdulmanap Nurmagomedov.

Čvrsto vjeruje u pobjedu svojeg sina, kojeg je odgajao u sportskom duhu budući da je i sam nekad bio sjajan hrvač.

- Conor se nikad nije susreo s nekim poput Khabiba. Što će mu se dogoditi na kraju prve runde? Khabib će ga do tada već dva puta rušiti u parter. Nikad se nije susreo s ovakvim nivoom grapplinga, s ovakvom razinom kontrole (na parteru op. a.). Nikad nije osjetio ništa slično, a noćas će itekako osjetiti.

Khabib je sučeljavanja odrađivao hladno i bez emocija. To je bila taktika od početka.

- Da. Vidjeli smo sve što smo htjeli vidjeti u build-upu ove borbe. Suzdržan i hladan pogled, nije uzmaknuo ni koraka. To će mentalno slomiti Conora - zaključio je Khabibov otac.