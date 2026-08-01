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Najveći poraz Infantina do sad! Odustao je od prodaje prava na Mundijal, nogometni svijet slavi

Piše HINA,
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Najveći poraz Infantina do sad! Odustao je od prodaje prava na Mundijal, nogometni svijet slavi
Foto: Benoit Tessier
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Infantino je odustao od plana o prodaji dijela Svjetskog prvenstva privatnicima nakon žestokog otpora Uefe i kritika da se nogometna 'duša' stavlja na prodaju

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Predsjednik Fife Gianni Infantino objavio je u petak da je svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika. Fifa je planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20 posto udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo.

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Prijedlog, prvi put predstavljen u utorak, odmah je naišao na žestoko protivljenje. Europska nogometna federacija Uefa zaprijetila je bojkotom natjecanja te optužila Fifu da na prodaju stavlja "dušu" nogometa.

- Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele koje, bez obzira na razinu potpore, više nisu u interesu cilja koji smo njime željeli postići, poručio je Infantino u priopćenju objavljenom u petak navečer.

- Naša je svrha uvijek bila - i uvijek će biti - ujedinjavati i unapređivati nogomet. Stoga se od ovog prijedloga odustaje, dodao je.

Illustration shows silhouettes of FIFA President Gianni Infantino and UEFA President Aleksander Ceferin are seen next to text that reads "FIFA Stake Sale?\
Foto: Dado Ruvic

Fifa je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta te je optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Infantino je članicama Fife uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrži prijedlog.

- Moja je namjera u idućim danima i tjednima ponovno okupiti sve zainteresirane strane u duhu zajedničkog interesa za naš sport, kako bismo nastavili razvijati nogomet u cijelom svijetu, osobito u zemljama kojima je naša potpora najpotrebnija, poručio je Infantino.

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Foto: Dylan Martinez

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