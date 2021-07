Dani Olmo (23) je u srpnju 2014. godine došao u Dinamo kao golobradi mladić iz Barcelone, a prošlu zimu otišao u Leipzig kao jedan od najboljih mladih igrača Europe. Danas vrijedi 45 milijuna eura.

U Dinamo se afirmirao, razvio i postao nevjerojatan igrač i upravo zbog toga Zagreb i Hrvatska imaju posebno mjesto u njegovu srcu.

Dani Olmo se, kao važan kotačić reprezentacije, plasirao sa Španjolskom u polufinale Eura gdje će igrati protiv Italije. Zabio je Švicarcima penal u raspucavanju, a tim povodom Olmo je dao poduži intervju za Marcu, pričao je i o osmini finala u kojoj je Furija pobijedila Hrvatsku 5-3 nakon produžetaka.

Što su mu rekli bivši hrvatski suigrači?

- Nismo se jako dugo vidjeli i bili su sretni zbog mene. Zaželjeli su mi sve najbolje i rekli da ako oni ne mogu osvojiti, da onda mi trebamo - kazao je Olmo za Marcu.

Olmu su danas 23 godine, jedan je od najboljih mladih igrača u Europi, no Španjolcima i dalje nije jasno kako se usudio kao klinac od 16 godina spakirati kufer i otići u Hrvatsku... Ta odluka je bila pun pogodak.

- Mislim da je to bila najbolja odluka koju sam mogao donijeti. Ne znam što bi se dogodilo da sam ostao, ali sada sam tamo gdje sam želio biti. Kad sam odlučio otići, ovo je bio put i cilj, koji je trebao biti jednog dana u reprezentaciji i eto me. Ponosan do maksimuma. Znao sam što želim postići kad sam donio odluku da odem. Želio sam postati profesionalni nogometaš i znao sam da će mi pomoći. Bilo je jasno da mi nitko neće ništa dati, da sve moram sam napraviti, ali zbog njih sam vjerovao u budućnost. Znao sam da je Dinamo vjerovao mladim igračima i tako je to bilo. Posebno poštovanje i ljubav gajim prema Dinamu i Hrvatskoj - reći će Olmo na tu temu.

U proljeće 2019. godine, kada je Dinamo igrao osminu finala Europske lige protiv Benfice, bile su mnoge usporedbe između Joaa Felixa i Olma. Tko je bolji i važniji, tko će otići za veće novce i tko će završiti u boljem klubu. Portugalci su, naravno, dizali u nebesa svog talenta i prikazivali ga kao novog Cristiana Ronalda. No, Olmo ga je zasjenio u dvije međusobne utakmice.

Felix je na kraju za 126 milijuna eura otišao u Atletico Madrid, a Olmo za 22 milijuna eura u Leipzig. No, realnost je drugačija. Dani je jedan od najboljih igrača Leipziga i dio Španjolske koja igra polufinale Eura, a Felix je više grijao klupu u Atleticu i na Euru na terenu proveo tek 70-ak minuta. Pa sami procijenite tko je opravdao očekivanja.

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica je tada izjavio da bi Olmo vrijedio isto koliko i Felix da igra u Benfici.

- To je bilo njegovo mišljenje. Puno ga cijenim jer je bio jedan od trenera koji me najviše obilježio. Jako mi je drag.

Olmo je u Zagrebu živio s ocem Miguelom i gotovo svaki dan su razgovarali o nogometu i ispravljali pogreške. Otac mu je osoba od povjerenja i čovjek koji je itekako zaslužan za njegovu sjajnu karijeru.

- Otac je imao temeljnu ulogu u mojoj karijeri. Također i moja obitelj. Uvijek su bili uz mene. Majka me pratila tamo u Hrvatskoj kad sam imao 16 i 17 godina. S ocem sam više razgovarao o nogometu i on mi je više pomogao u tim stvarima, ali svi su bili važni.

Izgleda kao da ne postoje limiti za tebe?

- Nisam ja taj koji bi trebao pričati o tome. Smatram da sam mentalno jak i imam stvari jasne i znam što moram učiniti da to postignem i radim na tome.

Odnos s izbornikom Luisom Enriquem?

- Jako dobar. On je tu uvijek kada ga trebaš. Možemo s njim pričati kada god poželimo.

Prošle sezone je 32 nastupa u Bundesligi zabio pet golova i s klubom igrao finale Kupa. Jako puno je zainteresiranih klubova, Real Madrid je odavno bacio oko na Barcino dijete, ali Daniju se nigdje ne žuri.

- Miran sam i osjećam se dobro u Leipzigu. Tamo sam tek godinu dana, ne žurim se nigdje. Znam da će Andre Silva doći, zabio je puno golova u Eintrachtu. Trener je otišao, ali i dalje idemo za našim ciljevima. Dobro sam, miran, bit će što bude - kazao je Olmo.