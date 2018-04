Naklon Old Trafforda Wengeru, Jose i Sir Alex počastili rivala

Rivalstvo Manchester Uniteda s Arseneom Wengerom učinilo je od Premirhipa ligu kakvu poznamo danas. Da, najveće utakmice koje United igra su one protiv Liverpoola zbog međusobne povijesti ta dva kluba, no otkad je Premier lige, rivalstvo s Wengerovim Arsenalom je nešto o čemu svi pričaju, rekao je Alex Ferguson u intervjuu posvećenom odlasku Arsenea Wengera iz Arsenala.

A koliko je njemu, pa i cijelom Manchester Unitedu značilo to rivalstvo s 'topnicima' otkriva i detalj s jučerašnjeg derbija, posljednjeg Wengerova na Old Traffordu. Poštovanje, naklon do poda dobio je Arsene Wenger po izlasku na veličanstveni Old Trafford. Najprije su ga navijači njegova velikog rivala nagradili toplim pljeskom zahvalivši mu na svemu što je pružao nogometnim zaljubljenicima svih ovih godina.

