Naklonite se majstoru: Šunjić zabio čudesni prvijenac u rašlje

Šunjiću, majstore! Vjerojatno su nešto u tome stilu uzvikivali navijači Birminghama u 59. minuti kada je bivši veznjak Dinama zakucao loptu u mrežu.

Bio je to pravi europski gol! Negdje s 18 metara, mirno je desnom nogom udario loptu, poslao je u gornji desni kut iza leđa nemoćnom golmanu Derby Countyja. Školskom udarcu Ivana Šunjića nije mogao ništa...

Foto: Screenshot/Sportklub

Foto: Screenshot/Sportklub

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.

Birmingham je Championshipu izgubio na gostovanju s 2-3. Pobjednički gol zabio je Jamie Paterson nakon Šunjićevog izjednačenja i pokazao da momčad nije uzdrmala nesreća koja se dogodila početkom tjedna. Trojica igrača su sudjelovala u automobilskoj nesreći, dvojica su vozila pijana i sudit će im se, a kapetan momčadi Richard Keogh zbog teške ozljede ligamenata završio je sezonu, a možda i karijeru...

Šunjiću je gol Derbyju prvijenac u dresu Birminghama u koji je stigao ljetos za osam milijuna eura. Dočekao ga je u svom devetom nastupu.

Njegovom igrom i sjajnim pogotkom oduševljeni su i navijači britanskog kluba koji ga hvale po društvenim mrežama, već ga uspoređuju i s Modrićem. Ma malo je reći uspoređuju, uvjereni su da je i bolji od kapetana hrvatske reprezentacije.

God does exist lads he goes by the name of Ivan Sunjic