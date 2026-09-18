Nakon 14 godina vraća se jedan od najžešćih derbija! Millwall i West Ham igraju jubilarni 100.

U subotu u 13.30 sati engleski nogomet ponovno će svjedočiti jednom od najopasnijih i najžešćih obračuna u svojoj povijesti. Na kultnom stadionu The Den sastaju se Millwall i West Ham United u utakmici koja donosi puno više od puka tri boda u prvenstvu, a moći ćete je gledati na kanalu Arena Sport 3. Ovaj susret u sklopu Championshipa bit će jubilarni stoti po redu "Dockers Derby", a prvi nakon dugih četrnaest godina čekanja. Prijestolnica Engleske ponovno će biti podijeljena, a sigurnosne službe na nogama, jer povijest ovog suparništva ispisana je nasiljem, tragedijama i duboko ukorijenjenom mržnjom koja desetljećima tinja s obje strane rijeke Temze.

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Korijeni ovog animoziteta sežu na sam kraj devetnaestog stoljeća. Oba kluba osnovana su u istočnom Londonu na udaljenosti manjoj od pet kilometara. Millwall, tada poznat kao Millwall Rovers, osnovali su radnici tvornice konzervirane hrane na Otoku pasa. Deset godina kasnije, na suprotnoj obali rijeke, formiran je Thames Ironworks, klub koji će kasnije postati West Ham United. Njegovi osnivači bili su radnici posljednjeg velikog londonskog brodogradilišta.

Njihovi navijači bili su pretežno lučki radnici koji su svakodnevno radili za suparničke tvrtke na dokovima. Borba za iste poslove i preživljavanje u surovim uvjetima radničke klase brzo se prelila na nogometne terene. Rijeka Temza nije predstavljala veliku fizičku prepreku, ali je tvorila jasnu granicu između dvije zajednice s iznimno snažnim i ponosnim identitetima.

Izdaja tijekom generalnog štrajka

Napetosti s nogometnog terena ubrzo su dobile i dublju socijalnu dimenziju. Sukob je eskalirao i poprimio društveno-političke obrise tijekom generalnog štrajka britanskih radnika koji se održao u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Radnici s brodogradilišta u Millwallu odlučili su prekršiti štrajk i nastaviti s radom, što su radnici s druge strane rijeke, koji su mahom podržavali West Ham, doživjeli kao ultimativnu izdaju radničke solidarnosti. Taj je povijesni događaj stvorio nepremostiv raskol i mržnju koja se doslovno prenosi s koljena na koljeno.

Selidba klubova na nove lokacije nije nimalo smirila strasti. West Ham se preselio na Upton Park, dok je Millwall otišao južno od rijeke na područje New Crossa. Iako više nisu bili neposredni susjedi, neprijateljstvo se s dokova trajno preselilo na tribine, a derbi je postao globalno zloglasan zbog eskalacije nogometnog huliganizma.

Godine huliganizma i tragične smrti navijača

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća nasilje je doseglo svoj vrhunac. Zloglasne huliganske skupine, West Hamova "Inter City Firm" i Millwallovi "Bushwackers", vodile su prave ulične ratove. Povijest bilježi brojne nasilne incidente koji su završili na najgori mogući način. U stravičnim sukobima život je izgubio navijač Millwalla Ian Pratt koji je pao iz vlaka, a deset godina kasnije na ulici je nožem ubijen mladi navijač West Hama Terry Burns.

Jedan od najmračnijih dana u novijoj povijesti engleskog nogometa dogodio se u kolovozu 2009. godine kada su se klubovi susreli u Liga kupu na stadionu Upton Park. Utakmica je u potpunosti ostala u sjeni stravičnih nereda unutar i izvan stadiona. Navijači su više puta prekidali susret upadima na teren, a jedan navijač Millwalla brutalno je izboden ispred stadiona. West Ham je utakmicu dobio 3-1 nakon produžetaka, ali je klub kasnije drastično kažnjen zbog propusta u organizaciji.

​- Svi oni koji misle da huliganizmu ima mjesta u modernom nogometu žive u mračnom vijeku i donose samo sramotu klubovima koje podržavaju - izjavio je tadašnji nadležni ministar osuđujući nerede na Upton Parku.

Stoti jubilarni susret na kultnom stadionu

Do sada su ova dva kluba odigrala točno devedeset i devet službenih utakmica. Statistika pokazuje koliko je ovo rivalstvo izjednačeno. Millwall ima blagu prednost s trideset i osam pobjeda, West Ham je slavio trideset i četiri puta, dok je dvadeset i sedam susreta završilo bez pobjednika. Posljednji put snage su odmjerili u veljači 2012. godine kada je West Ham na svom terenu slavio 2-1, iako je rano ostao s igračem manje na terenu.

Uoči ovog okršaja West Ham se nalazi na samom vrhu prvenstvene ljestvice i traži brzi povratak u elitni rang, dok Millwall drži sredinu poretka nakon promjenjivog ulaska u novu sezonu. U momčadi West Hama briljira Jarrod Bowen koji igra u sjajnoj formi, dok domaćini s The Dena traže prekid neugodnog niza poraza. Za cijelu jednu novu generaciju navijača ovo će biti prvi put da uživo svjedoče utakmici koja definira identitet njihovih klubova.

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Više od nogometa diljem svijeta

Iako je mržnja između Millwalla i West Hama iznimno ekstremna, ona nije jedinstvena pojava u svijetu nogometa. Brojni su derbiji čiji korijeni zadiru duboko u povijesne, vjerske, političke i socijalne podjele. Jedan od najpoznatijih zasigurno je "Old Firm" derbi u Glasgowu između Celtica i Rangersa. Njihovo rivalstvo odražava oštre političke i vjerske podjele u Škotskoj. Celtic su osnovali irski katolički doseljenici, dok Rangers tradicionalno predstavlja protestantsku zajednicu.

Slične klasne podjele obilježile su i početke najvećeg južnoameričkog derbija. Superclásico u Buenos Airesu između Boca Juniorsa i River Platea započeo je kao izravan sukob radničke klase i gradske aristokracije. U Europi poseban status ima španjolski El Clásico u kojem susret Real Madrida i Barcelone redovito predstavlja sraz španjolskog centralizma i snažnog katalonskog identiteta, dok je u Turskoj nezamisliva razina tenzija na utakmicama istanbulskih divova Galatasaraya i Fenerbahčea.

Derbi Millwalla i West Hama koji se igraj ovaj vikend možete gledati u izravnom prijenosu na programu Arena Sport 3.

*Uz korištenje AI-ja