HAJDUK - ISTRA 2-2 Hajduk je remizirao s Istrom 2-2 a ogorčeni navijači su krivca pronašli u upravi Hajduka.
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Nakon 15 godina Hajdukovi su navijači vikali 'Uprava odlazi' a to znači samo jedno - smjene...
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Hajduk je strpljivo lomio otpor žilave Istre 90 minuta ali ga na koncu nisu uspjeli slomiti, gosti iz Pule odlaze kući s vrijednim bodom a konačnih 2-2 zaslužili su odličnim obrambenim učinkom, sretnim golom Frederiksena iz slobodnog udarca te golom Ahmetija u petoj minuti sudačke nadoknade vremena nakon traljave reakcije stopera Hajduka Marešića. Njima dovoljno - Hajduku nove brige, nakon poraza u Varaždinu mršavi domaći bod protiv Istre sigurno nije start kakvom su se nadali, pogotovo ne nakon sjajne predstave u Vilniusu gdje su do vrha napunili mrežu Žalgirisa.
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