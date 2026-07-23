Nakon Belupa, velika je šansa da će odgoditi Dinamo i Rijeku?!

Dinamo je, prema prvotno objavljenom rasporedu otvaranja HNL-a u ponedjeljak, trebao otvoriti domaću sezonu utakmicom protiv Slaven Belupa u subotu, 1. kolovoza od 21 sat, no dva dana poslije ta je utakmica pomaknuta dan ranije na zahtjev 'modrih'. Izgledno je kako će se i susret drugog kola Dinama protiv Rijeke vrlo vjerojatno odgoditi, ali pod dva uvjeta.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Dinamov dvoboj s Rijekom u 2. kolu HNL-a mogao bi biti odgođen ako oba hrvatska predstavnika uspješno preskoče svoje europske prepreke. U tom scenariju Dinamo bi izbacio Thun i izborio plasman u 3. pretkolo Lige prvaka, dok bi Rijeka bila uspješnija od irskog Derry Cityja. Za razliku od ranijih sezona, razlog moguće odgode ne bi bila želja klubova, nego iznimno zgusnut raspored europskog i nacionalnog natjecanja.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U slučaju prolaska, Dinamo bi prvu utakmicu 3. pretkola igrao 4. ili 5. kolovoza na Maksimiru. Zbog Uefinog Superkupa, koji je na rasporedu 12. kolovoza, uzvrat bi morao biti odigran već u utorak, 11. kolovoza, bilo na Farskim Otocima ili u Litvi, ovisno o protivniku. Prođe li Švicarce, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda KI Klaksvíka (Farski Otoci) i Žalgirisa (Litva).

Istodobno bi Rijeka, ako prođe dalje, svoj europski susret igrala u četvrtak, što bi dodatno zakompliciralo raspored. Ždrijeb im je namijenio pobjednika duela Stjarnan (Island) i Ilves (Finska).

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog takvog kalendara gotovo da ne postoji odgovarajući termin za međusobni prvenstveni ogled. Subota, 8. kolovoza, ostavila bi Rijeci samo jedan dan za odmor nakon europske utakmice, dok bi nedjeljni termin bio nepovoljan za Dinamo, koji bi imao tek dan prije uzvrata u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Iako uvijek postoji mogućnost da jedan od klubova pristane na tako zahtjevan raspored, trenutačno se čini izglednijim da će susret biti odgođen.

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