Nakon brojnih nesretnih poraza i ispadanja iz Europe, sreća je napokon pomazila i Hajduk!
RAKOW - HAJDUK 2-3 Hajduk je tri puta vodio ali su teško živjeli svih 120 minuta u Rakowu. Na koncu su slavili 3-2 i plasirali se u skupinu Konferencijske lige nakon 16 godina, i to golom Pukštasa na oproštaju
Nakon zadnjeg zvižduka azerbejdžanskog sudca Alijara Agajeva igrači Hajduka potrčali su jedni drugima u zagrljaj, a onda i na ogradu Miejski Piłkarski stadiona u Rakówu kako bi proslavili pobjedu 3-2 i plasman u Konferencijsku ligu sa svojim navijačima koji su napokon mogli odahnuti. Nije ovih 120 minuta u Rakówu definitivno bilo za one slabih živaca, a s obzirom na sve što se u novijoj povijesti europskih nastupa Hajduka događalo - takvih je malo.