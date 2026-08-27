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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Nakon brojnih nesretnih poraza i ispadanja iz Europe, sreća je napokon pomazila i Hajduk!

Piše Tomislav Gabelić,

RAKOW - HAJDUK 2-3 Hajduk je tri puta vodio ali su teško živjeli svih 120 minuta u Rakowu. Na koncu su slavili 3-2 i plasirali se u skupinu Konferencijske lige nakon 16 godina, i to golom Pukštasa na oproštaju

Nakon zadnjeg zvižduka azerbejdžanskog sudca Alijara Agajeva igrači Hajduka potrčali su jedni drugima u zagrljaj, a onda i na ogradu Miejski Piłkarski stadiona u Rakówu kako bi proslavili pobjedu 3-2 i plasman u Konferencijsku ligu sa svojim navijačima koji su napokon mogli odahnuti. Nije ovih 120 minuta u Rakówu definitivno bilo za one slabih živaca, a s obzirom na sve što se u novijoj povijesti europskih nastupa Hajduka događalo - takvih je malo. 

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RAKOW - HAJDUK 2-3 Prvo je zabio Raci nakon nešto manje od minute igre, a izjednačio Diaby u 60. iz penala; Šego je pogodio u 66., a Emreli opet izjednačio u 88. da bi Pukštas zabio za konačnih 3-2 i Europu
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