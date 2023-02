Nakon Cancela, Pepa napušta i Haaland? Ne sviđa mu se taj stil igre, priča se o izlaznoj klauzuli

'Građani' nikako da ubrzaju korak za 'topnicima', a ni na terenu ne izgledaju najbolje. Nekoliko je puta u porazu kod Tottenhama (1-0) po savjet do Pepa Guardiole došao mladi norveški napadač Erling Haaland (22), ali nije uspio taknuti loptu u protivničkom šesnaestercu cijelu utakmicu.

Mnogi su stručnjaci isticali da bi Manchester City bio bolja momčad bez Haalanda bez obzira na to što je on ove sezone samo rušio rekorde, ali kad ga najviše trebaju, onda ga i - nema. Priča je tu navodno puno dublja, a kako piše španjolski AS, Norvežaninu ne odgovara igra koju je zamislio španjolski strateg.

Podsjetimo, posljednji je dan zimskog prijelaznog roka na posudbu u Bayern otišao Joao Cancelo (28) bez kojeg je donedavno igra Cityja bila nezamisliva jer je 'pokrivao' koju je god poziciju trebalo, a i on se 'zakačio' s Pepom. Tu u priču dolazi navodna klauzula u ugovoru Norvežanina prema kojoj od 2024. godine može otići u bilo koji klub izvan Engleske za iznos od 180 do 200 milijuna eura.

Rafaela Pimenta je Haalandova agentica od koje su španjolski novinari navodno dobili informacije.

- Borim se za slobodu, uvijek sam govorila da je jedan od mojih prioriteta igraču dati 'ključ od vrata'. Čim dođe u klub, stvorim uvjete da taj ključ bude u njegovim rukama. Pa ako od sutra više ne može izdržati, ne sviđa mu se ili žena želi otići živjeti u Parizu, što ćeš učiniti? Odlaziš.

Najavio je Guardiola velike promjene kod 'građana' na ljeto, a one možda uključuju i odlazak Norvežanina koji bi tako mogao 'plesati samo jedno ljeto' u Manchesteru.

- Odradila sam sve ugovore u agenciji. Nijednom kad mi je igrač rekao da želi otići nije ostao u klubu - zaključila je Pimenta.

