Čilić imao 6 break lopti, a na kraju je Đoković uzeo prvi set

ĐOKOVIĆU PRVI SET

Đoković je tek u posljednjem gemu došao do prve break lopte, onda do druge pa i do treće. Ta treća je bila kobna i Novak je uspio breaknuti Marina... Srpski tenisač osvojio je prvi set.

Tako to biva kada imaš šest break lopti tijekom seta, a nažalost ne uspiješ iskoristiti niti jednu.