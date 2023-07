Nakon Dinama sjajni Pukštas je srušio i Rijeku, Odjidji ovacije, a Hajduk je ozbiljniji nego lani...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Neki su smatrali kako je ždrijeb loš, no Ivan Leko je kazao kako on s tim nema problema, Pokazalo se kako je bio u pravu, barem do sada. Svladao je Dinamo i Rijeku, šteta što je Osijek posegnuo za odgodom...

Hajduk je na rasprodanom Poljudu, pred 32.584 gledatelja u Jadranskom derbiju pobijedio Rijeku 1-0 te upisao drugu pobjedu na startu prvenstva. Ključan detalj odvio se u 50. minuti kada je nakon serije udaraca prema golu Labrovića loptu na koncu u mrežu poslao Rokas Pukštas. Mladi Amerikanac zabio je i u prošlom kolu gol za pobjedu u Maksimiru, potvrdio je da je on u ovom trenutku najpotentniji mladi igrač u Lekinoj postavi te da zaslužuje povjerenje i minutažu. I pljesak krcatih tribina nakon utakmice...