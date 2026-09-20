Nakon Hrgovića, Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka!

Nakon Filipa Hrgovića, Hrvatska ima još jednog svjetskog boksaškog prvaka. Subotnja večer bila je bogata borilačkim eventima, uključujući i one koje se održavaju u hrvatskoj metropoli, a jedan od takvih bio je i WBC Fight Night Zagreb. Spomenuta priredba bila je održana pod svjetlima 10A paviljona zagrebačkog Velesajma, a predvodio ju je okršaj Lovre Pavčeca i Javiera Contrerasa za WBC titulu svjetskog juniorskog prvaka u bridger kategoriji (do 101,6 kilograma).

Mladi hrvatski boksač demonstrirao je visoku tehničku potkovanost, snagu i sjajnu kondicijsku pripremljenost, te isporučio vrlo dominantnu izvedbu i svladao Contrerasa tehničkim nokautom u petoj rundi, te tako stigao do najveće pobjede u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri.

Lovro je od prve sekunde bio bolji boksač, bilo je samo pitanje vremena kad će Contreras pasti. U četvrtoj rundi su mu suci brojali, a u petoj je sudac morao prekinuti. Lovro je izdominirao Venecuelanca i potpuno zasluženo osvojio naslov prvaka svijeta do 23 godine.

Pred Lovrom je sjajna budućnost, a nadimak mu je “Sudnji dan”, koji mu je dao Filip Hrgović.