Mladi hrvatski boksač demonstrirao je visoku tehničku potkovanost, snagu i sjajnu kondicijsku pripremljenost, te isporučio vrlo dominantnu izvedbu
Nakon Hrgovića, Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka!
Nakon Filipa Hrgovića, Hrvatska ima još jednog svjetskog boksaškog prvaka. Subotnja večer bila je bogata borilačkim eventima, uključujući i one koje se održavaju u hrvatskoj metropoli, a jedan od takvih bio je i WBC Fight Night Zagreb. Spomenuta priredba bila je održana pod svjetlima 10A paviljona zagrebačkog Velesajma, a predvodio ju je okršaj Lovre Pavčeca i Javiera Contrerasa za WBC titulu svjetskog juniorskog prvaka u bridger kategoriji (do 101,6 kilograma).
Mladi hrvatski boksač demonstrirao je visoku tehničku potkovanost, snagu i sjajnu kondicijsku pripremljenost, te isporučio vrlo dominantnu izvedbu i svladao Contrerasa tehničkim nokautom u petoj rundi, te tako stigao do najveće pobjede u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri.
Lovro je od prve sekunde bio bolji boksač, bilo je samo pitanje vremena kad će Contreras pasti. U četvrtoj rundi su mu suci brojali, a u petoj je sudac morao prekinuti. Lovro je izdominirao Venecuelanca i potpuno zasluženo osvojio naslov prvaka svijeta do 23 godine.
Pred Lovrom je sjajna budućnost, a nadimak mu je “Sudnji dan”, koji mu je dao Filip Hrgović.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+