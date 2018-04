Nakon moždanog udara Jason se vraća u ragbi reprezentaciju

Reprezentativna devetka, Jason Davor Newton (25) vraća se nakon dvije godine izbivanja s terena i dobivene bitke s teškom bolesti. U kockastom dresu zaigrat će u utakmicama Europskog kupa nacija.

Jason je u ožujku 2016. primljen u bolnicu u rodnom Johannesburgu nakon teškog krvarenja u mozgu, zbog kojeg je gotovo umro. Posljedice su bile pojava duplog vida te gubitak motoričkih sposobnosti na desnoj strani tijela. Prognoze isprva nisu bile dobre. Šanse za preživljavanje u ovakvim situacijama kreću se oko 25 posto.

- Trebala su mi četiri mjeseca da ponovno počnem normalno hodati te još godina dana da mi se vid vrati u normalu i da uspijem trčati. S obzirom da je krvarenje bilo toliko duboko u mozgu, liječnici su se složili da je nemoguće da je došlo kao posljedica ozljede na ragbiju ili bilo kakvog vanjskog utjecaja, tako da je želja za povratkom na teren od početka postojala, no nisam bio siguran hoću li uspjeti - rekao nam je Jason.

Pred hrvatskom ragbi reprezentacijom je ciklus utakmica koji je započeo u petak, 20.4., u Splitu, pripremnim susretom s jakom ekipom sveučilišta Oxford, nakon čega dva vikenda zaredom slijede utakmice Europskog kupa nacija, u Zagrebu protiv Bosne i Hercegovine te gostovanje u Andori. Uz brojne napetosti u proljetnom dijelu sezone, ragbijaška javnost s najvećim je oduševljenjem primila vijest o velikom Jasonovu povratku.

- Fizički sam se u potpunosti oporavio prije godinu, no psihički i dalje nisam bio spreman tako da sam ispočetka samo trčao i izvodio lakše vježbe. Razmišljao sam o igranju prošli ciklus, no shvatio sam kako bi to bilo prebrzo te sam nakon utakmice s Maltom u listopadu razgovarao s izbornikom Yelavichem i istog trena počeo s teretanom i pojačanim treninzima u svojem klubu Roodepoort RC - priča Jason.

Majka mu je Hrvatica, i kako kaže, uvijek su on i brat imali posebnu vezu s Hrvatskom. Mlađi Jared, koji mu je velika podrška, ove će godine debitirati za Hrvatsku.

- Dolazili smo u Hrvatsku na odmor, kao i svi navijali za nogometnu reprezentaciju i provodili ljeta na moru. Mama i baka bi po cijele dane pričale hrvatski tako da ga i mi razumijemo, iako nam je nešto teže pričati - pojašnjava Jason.

Za Hrvatsku je prvi put zaigrao u jesen 2013., nakon što je na odmoru u Dalmaciji u novinama vidio članak o ragbiju, a nakon toga je u kockastom dresu upisao 11 utakmica te nastup na ragbi 7. Europskom prvenstvu.

- Javio sam se izborniku Yelavichu te mu poslao životopis i snimke svojih nastupa za klub. Moja prva utakmica bila je protiv Švicarske u Splitu i iako rezultat nije bio dobar, zauvijek ću pamtiti atmosferu, zastave i pjesmu nakon svakog poena te nevjerojatnu podršku s tribina - prisjeća se mladi ragbijaš.

Kaže kako obožava način života i ljude u Hrvatskoj, a posebno ga fascinira nacionalni ponos i zajedništvo u momčadi.

- Jedna od najdražih uspomena mi je utakmica protiv Latvije 2014. u kojoj smo odlučivali o ostanku u diviziji te je pobjeda bila jedina opcija. Bilo je to jedno od najgorih gostovanja, svlačionica je zapravo bila skladište, sve je bilo tijesno, gubili smo cijelo poluvrijeme, no na kraju odlučili da se nećemo predati te smo kao tim povukli svoj maksimum, došli do pobjede te izborili ostanak u skupini - priča ponosno.

S obzirom na dugo izbivanje, Jason će ovaj ciklus biti pod posebnim povećalom, a najviše mu se vesele suigrači koji ga nisu vidjeli više od dvije godine. I Jasonu je nedostajala ekipa, kako iz ragbija, tako i van njega. Kaže kako mu je iz Hrvatske nedostajalo baš sve.

