Nakon ovog poteza Federera Kyrgios je zinuo i tako ostao...

Kako igra Roger Federer!

Najveći tenisač svih vremena bez problema riješio je Australca Nicky Kyrgiosa 6-4, 6-1, 7-5 za osminu finala US Opena. Usput je odigrao poen turnira nakon kojeg su publika, TV komentatori, ali i njegov protivnik ostali zabezeknuti.

U trećem setu Kyrgios je bio na servisu. Federer mu je vratio servis kratkom loptom, Australac je uz puno osjećaja odigrao fantastičnu skraćenu loptu kojom je potpuno izbacio Rogera van terena i to bi bio poen u 99 posto slučajeva. U onih jedan posto, kad je prekoputa mreže Federer, možete samo gledati i zapljeskati.

Pogledajte što je stigao veliki Švicarac...

Are

......You

............Serious?@rogerfederer delivers the shot of the tournament!



Sit back and enjoy...#USOpen pic.twitter.com/6GEdG2CcpW