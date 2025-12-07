Obavijesti

Sport

Komentari 1
BETIS PROTIV 'MODRIH'

Nakon 'petarde' od Barcelone Pellegrini komentirao Dinamo: 'Poraz nas ne brine za Zagreb'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Nakon 'petarde' od Barcelone Pellegrini komentirao Dinamo: 'Poraz nas ne brine za Zagreb'
Foto: Marcelo del Pozo

Trener Betisa odradio je presicu nakon poraza od Barcelone 5-3. Osvrnuo se na suđenje, propuštene prilike, a komentirao je i budući susret s Dinamom koji je na rasporedu u četvrtak na Maksimiru od 18.45 sati

Real Betis stradao je teško od Barcelone u subotu u sklopu 15. kola La Lige (5-3). Za Barcelonu je hat-trick zabio Ferran Torres, a golove su postigli još Roony Bardghji i Lamine Yamal. Za klub iz Seville pogotke su dali Antony, Diego Llorente i Cucho Hernandez.

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Manuel Pellegrini (72) nakon utakmice dao je nekoliko izjava.

- Nismo imali efikasnu završnicu u prvom dijelu utakmice i tu je sve krenulo nizbrdo. Oni su imali slične probleme, ali uspješno su ih pokrili i ubacili u brzinu više gdje su pokazali svoju punu snagu. Kreirali smo gotovo jednak broj šansa kao i oni, ali nismo uzeli bodove. 

Komentirao je trener Betisa i diskutabilni penal kojeg je sudac Francisco Maeso dosudio za Barcelonu.

- Lopta je prvo udarila Bartrino tijelo, a onda tek ruku. To je jednostavna odluka i logično je da nije penal. Suci imaju VAR i znaju kako dosuditi ovakve situacije. Nitko se nije žalio da Maeso treba suditi penal. Oduvijek sam podupirao VAR, ali posljednju riječ ima sudac na terenu. Ne smijemo upirati prstom samo u VAR jer sudac ima posljednju riječ.

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Pellegrini se nakon susreta osvrnuo na sljedeću utakmicu s Dinamom na Maksimiru. Susret se igra u četvrtak od 18.45 sati u sklopu 6. kola Europske lige. Betis je peti na tablici s 11 bodova, a Dinamo 23. s četiri boda manje.

- Nakon što smo slavili u derbiju sa Sevillom, usredotočili smo se na sljedeći susret s Utrechtom, a sada je nakon poraza ista procedura. Nogomet se oduvijek svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu. Oporavit ćemo se tako da pogledamo u čemu smo griješili i to popravimo. Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone. 

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Pellegrini je u Betisu od 2020. i do sad je vodio klub na 278 utakmica. S klubom ima trofej Kupa kralja iz 2022., a u bogatoj trenerskoj karijeri vodio je još klubove poput San Lorenza, River Platea, Real Madrida, Villarreala, Malage, Manchester Cityja i West Hama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi
DERBI VISOKIH TENZIJA

VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi

Poništen gol i penal Dinama, prekid utakmice zbog bakljade Torcide, 14 žutih kartona, gol za izjednačenje u 12. minuti sudačke nadoknade i preko 100 minuta nogometa vidjeli smo u fantastičnom derbiju!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025