Nakon 'petarde' od Barcelone Pellegrini komentirao Dinamo: 'Poraz nas ne brine za Zagreb'

Real Betis stradao je teško od Barcelone u subotu u sklopu 15. kola La Lige (5-3). Za Barcelonu je hat-trick zabio Ferran Torres, a golove su postigli još Roony Bardghji i Lamine Yamal. Za klub iz Seville pogotke su dali Antony, Diego Llorente i Cucho Hernandez.

Foto: Marcelo del Pozo

Manuel Pellegrini (72) nakon utakmice dao je nekoliko izjava.

- Nismo imali efikasnu završnicu u prvom dijelu utakmice i tu je sve krenulo nizbrdo. Oni su imali slične probleme, ali uspješno su ih pokrili i ubacili u brzinu više gdje su pokazali svoju punu snagu. Kreirali smo gotovo jednak broj šansa kao i oni, ali nismo uzeli bodove.

Komentirao je trener Betisa i diskutabilni penal kojeg je sudac Francisco Maeso dosudio za Barcelonu.

- Lopta je prvo udarila Bartrino tijelo, a onda tek ruku. To je jednostavna odluka i logično je da nije penal. Suci imaju VAR i znaju kako dosuditi ovakve situacije. Nitko se nije žalio da Maeso treba suditi penal. Oduvijek sam podupirao VAR, ali posljednju riječ ima sudac na terenu. Ne smijemo upirati prstom samo u VAR jer sudac ima posljednju riječ.

Foto: Marcelo del Pozo

Pellegrini se nakon susreta osvrnuo na sljedeću utakmicu s Dinamom na Maksimiru. Susret se igra u četvrtak od 18.45 sati u sklopu 6. kola Europske lige. Betis je peti na tablici s 11 bodova, a Dinamo 23. s četiri boda manje.

- Nakon što smo slavili u derbiju sa Sevillom, usredotočili smo se na sljedeći susret s Utrechtom, a sada je nakon poraza ista procedura. Nogomet se oduvijek svodi na sadašnjost. Ne mislim da će ovaj poraz utjecati na nas u Zagrebu. Oporavit ćemo se tako da pogledamo u čemu smo griješili i to popravimo. Ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv Barcelone.

Foto: Marcelo del Pozo

Pellegrini je u Betisu od 2020. i do sad je vodio klub na 278 utakmica. S klubom ima trofej Kupa kralja iz 2022., a u bogatoj trenerskoj karijeri vodio je još klubove poput San Lorenza, River Platea, Real Madrida, Villarreala, Malage, Manchester Cityja i West Hama.