Nakon pobjede na hamburger: 'Moćan je, u to nema sumnje...'

Nakon nove sjajne borbe i sedmog nokauta Filipa Hrgovića u devetoj pobjedi iz devet profesionalnih mečeva protiv Meksikanca Marija Heredije u Hermosillu, cijeli tim otišao je na tradicionalnu okrjepu u McDonald's.

Dominantna predstava izazvala je divljenje brojnih svjetskih medija.

"EL ANIMAL! Još jedan nokaut za Filipa Hrgovića koji završava meč u trećoj rundi. Nema sumnje da ima moć", napisao je Sky Sports.

💥 EL ANIMAL! 💥



Another KO for Filip Hrgovic who ends this fight in the 3rd round. There is no doubt, he's got the power 💪



