'BILI' U VARDARCU PLUS+

Nakon posla u salonu idem igrati protiv Hajduka, a pitat ću i za dres svog Brazilca Dalissona

Piše Davor Kovačević,

U 1/16 finala kupa Hajduk gostuje kod četvrtoligaša Vardarca, koji ima stadion od 7,3 milijuna eura. Brazilac Moises Luiz Correa, igrač Vardarca, radi u jednoj osječkoj brijačnici