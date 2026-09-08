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Foto: Davor Javorović/Pixsell, Privatni album
'BILI' U VARDARCU PLUS+

Nakon posla u salonu idem igrati protiv Hajduka, a pitat ću i za dres svog Brazilca Dalissona

Piše Davor Kovačević,

U 1/16 finala kupa Hajduk gostuje kod četvrtoligaša Vardarca, koji ima stadion od 7,3 milijuna eura. Brazilac Moises Luiz Correa, igrač Vardarca, radi u jednoj osječkoj brijačnici

Vardarac, općina Bilje u Baranji, desetak kilometara od centra Osijeka. U ovo baranjsko mjestašce u kojem su Hrvati manjina, u kojem, prema zadnjem popisu, žive 504 stanovnika, i to uglavnom Mađara, u utorak dolazi Hajduk. Hrvatski četvrtoligaš, čija je V arena stajala 7,3 milijuna eura te posjeduje Uefinu B licenciju, protiv vodeće momčadi HNL-a u 1/16 finala Kupa Hrvatske igrat će najveću utakmicu u 74-godišnjoj povijesti kluba (16:30 MaxSport 1).

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