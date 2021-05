Bojan Bogdanović (32) ispisao je povijest, hrvatski košarkaš je u noći s petka na subotu ozbiljno “nakitio” Denver Nuggetse. U dvoboju dvije istinske playoff momčadi postigao 48 poena, pa tako srušio i 28-godišnji rekord Dražena Petrovića.

Utah Jazzeri su, podsjetimo, slavili sa 127-120, a Bojan Bogdanović je bio nezaustavljiv. Hrvatski reprezentativac je utakmicu završio s 48 koševa (šut 16-23, trice 8-11), a tome pridodao 8 skokova i dvije asistencije. Da, našem se košarkašu naklonila i “cijela Amerika” pa je zasluženo pokupio jednu vrijednu nagradu.

Fantastično je razdoblje iza Bojana koji je službeno proglašen najboljim igračem tjedna na Zapadu. Na Istoku je ta titula pripala Russellu Westbrooku. U posljednje četiri utakmice prošlog tjedna Bogdanović je prosječno zabijao 29.3 poena uz 4.5 skokova, a kao šlag na tortu stigla je ta nevjerojatna partija protiv Denvera kojima je utrpao 48 koševa.

No, "Babo Beretta" mogao se te večeri i ozbiljnije upisati u povijest. Da je Bogdanović protiv Nuggetsa postigao još samo dva koša (jedan ubačaj), postao bi tek četvrti europski košarkaš u povijesti koji je na jednoj utakmici NBA lige postigao 50 (ili više) poena. I Babo bi tu ušao u samu elitu, priključio se Tonyu Parkeru (55), Dirku Nowitzkom (53) i Giannisu Antetokounmpou (52).

Ipak, hrvatski košarkaš je napravio nevjerojatnu stvar, dostigao rekord Dražena Petrovića star 28 godina. Ili točnije 10.330 dana. Dražen Petrović je 24 siječnja 1993. godine zabio 44 koša protiv Houston Rocketsa, Hakeem Olajuwon i društvo tada nisu imali nikakve šanse protiv našeg "Mozarta". I za mnoge doktora košarke.

Istina, Bojan Bogdanović je već jednom (15. ožujka 2016. godine) "brojao" do 44, kao igrač Brooklyn Netsa je izdominirao u utakmici protiv Philadelphije 76ersa. Tada nedoraslih "sixersa" koji su u to vrijeme započinjali svoj "proces" (Trust the Process). Hrvatski košarkaš tada je bio jasan, pa poslije utakmice onako vruć u kamere rekao:

- Uh, nevjerojatno sam ponosan što sam se izjednačio sa svojim idolom, ma rekao bih čak i idolom cijele Hrvatske. Iskreno, nisam znao da sam došao do 44 poena večeras, sada mi je drago što ga nisam i dostigao - pričao je te večeri ponosni Bogdanović.

Teško je vjerovati da će neki hrvatski košarkaš u bliskoj budućnosti dostići Bojana Bogdanovića, samo istinske klase u NBA ligi mogu zabiti 20, 30, a kamoli 48 koševa na jednoj utakmici. Dino Rađa je kao igrač Boston Celticsa dvaput postigao po 36, Toniju Kukoču (Chicago Bulls) i dalje je rekord 34 koša, na koliko se jednom kao član Philadelphije 76ersa zaustavio i Gordan Giriček. No, “Babo Beretta” je otišao na drugu razinu, hrvatska zvijezda sada sanja naslov prvaka NBA lige..