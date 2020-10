Nakon rovovske bitke Son zabio za tri boda Spursa kod Burnleya

<p>Na večerašnjem derbiju u <strong>Burnleyu</strong>, <strong>Tottenham</strong> je pobijedio domaćina (0-1) golom <strong>Sona </strong>(28) na asistenciju <strong>Kanea</strong>. </p><p>Podsjetimo, Son je prošle godine, također na utakmici protiv Burnleya zabio jedan od najljepših golova u povijesti Premier lige. Koreanac je zabio gol u 32. minuti za 3-0, a utakmica je završila rezultatom 5-0. Son je trenutno vodeći strijelac Premier lige s osam golova u odigranih šest utakmica.</p><p>Tottenham je trenutno peti na ljestvici s 11 bodova iza Evertona i Liverpoola, Aston Ville, Leicestera, a Burnley ostaje na 18. mjestu tik ispod crte. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premiership</strong></p><p>U ranije odigranom susretu <strong>West Bromwich Albion</strong>, kojeg vodi hrvatski stručnjak <strong>Slaven Bilić</strong>, je odigrao 1-1 na gostovanju kod Brighton & Hove Albiona i još uvijek nema niti jednu pobjedu ove sezone.</p><p>Bilić niti u šestom pokušaju nije uspio ostvariti prvu pobjedu ove sezone. No, za utjehu uspio je izboriti remi, treći ove sezone, izjednačivši u samoj završnici utakmice.</p><p>Brighton & Hove Albion je poveo u 40. minuti nakon autogola Jakea Livermorea. Branislav Ivanović je pokušao 'očistiti' jednu opasnu loptu ispred gola, no napucao je Livermorea od kojeg se lopta odbila u mrežu.</p><p>WBA je bio korak do izjednačenja u 76. minuti, no Matheus Pereira nije iskoristio obećavajuću šansu. Pucao je s poludistance, ali je pogodio lijevu stativu.</p><p>Ipak, gosti su izjednačili u 83. minuti golom Karlana Ahearnea-Granta. Robinson je povukao po desnom krilu, ubacio u sredinu do Ahearnea-Granta koji je zabio pod prečku.</p><p><strong>Filip Krovinović</strong> je za West Brom igrao cijeli susret, a u 3. minuti je imao obećavajuću priliku. Pucao je s ruba šesnaesterca, no Mathew Ryan je bio siguran.</p><p>Nakon šest kola WBA se nalazi na 17. mjestu s tri boda, dva više od Burnleyja, Sheffield Uniteda i Fulhama. Brighton je na 16. mjestu s pet bodova.</p>